L'hôtel Te Moana s'engage dans la lutte contre les déchets

Tahiti, le 30 janvier 2023 – Après l'éco-contribution mise en place le 1er octobre dernier, l'hôtel Te Moana de Punaauia renforce son intervention bénévole concernant les actions environnementales. En effet, ce mardi, l'hôtel a organisé une opération de ramassage des déchets par sa brigade verte, composée d'employés volontaires, allant des Trois pontons au magasin Week-end.



La structure hôtelière Te Moana s'était déjà engagée depuis le mois d'octobre dernier dans une démarche éco-participative, proposant à ses clients une contribution volontaire afin de venir en aide aux associations locales de protection de l'environnement et de la condition animale. Une initiative qui semble avoir inspiré davantage la direction de l'hôtel et ses employés : “Il s'agit réellement d'une prise de conscience simultanée, et spontanée, de la direction et de l'ensemble des employés”, assure Benjamin Archambaud, directeur commercial de l'hôtel Te Moana. “Un engouement qui a mené à la création de l'équipe verte du Te Moana Resort qui, aujourd'hui, suit des formations pour ensuite partager son expérience et insuffler des nouveaux projets, dont celui-ci, de ramassage des déchets. Cette équipe compte une quinzaine de personnes, toutes volontaires.”



En effet, ce mardi, la petite équipe a mené une opération de ramassage des déchets entre le site des Trois pontons et le magasin Week-end. Et pour ses débuts, l'hôtel préfère miser sur des objectifs modestes : “C'est notre toute première opération concrète sur le terrain, donc nous avons préféré opter pour une mission de proximité, afin d'avoir une première idée de l'ampleur du problème dans la zone”, précise le directeur commercial.



“C’est l’incivisme qui nous marque le plus”



Et pour une première, les employés ont eu de quoi faire. À seulement quelques mètres de l'hôtel, sur les trottoirs, dans les haies ou dans le parking d'en face, les déchets étaient légion et ont très vite rempli les sacs-poubelle des bénévoles : “Au-delà de la quantité de déchets, c'est surtout l'incivisme qui nous marque le plus. Il y a des poubelles à disposition, avec des dessins explicites afin de rappeler à tous les usagers comment trier, et malgré tout, quelques mètres à côté, les gens jettent leurs déchets dans la nature. C'est frustrant”, témoigne un des bénévoles après seulement quelques minutes sur le terrain.



Même constat du côté des Trois pontons, où la collecte a été plus délicate : “Il faut faire attention à ne pas glisser sur les rochers. En arrivant, nous pensions avoir peu de déchets à ramasser dans cette zone car c'est aujourd'hui un parc équipé et qui bénéficie d'un nettoyage de la part des agents communaux. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a encore des déchets à ramasser. Les gens, plutôt que de jeter leurs ordures dans la poubelle, essayent de camoufler leur bêtise en les jetant dans les enrochements”, constate avec peine un autre bénévole.