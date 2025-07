L'homme qui avait importé de l'ice lors d'une evasan fait appel

Tahiti, le 15 juillet 2025 – Le quadragénaire condamné le 11 juillet à huit ans de prison ferme pour avoir profité de l'evasan de son épouse pour importer 500 grammes d'ice a fait appel de sa condamnation. Alors que l'individu a toujours nié les faits, un second procès se tiendra donc prochainement.



Le 11 juillet dernier, un homme de 40 ans a été condamné en comparution immédiate à huit ans de prison ferme pour avoir importé 500 grammes d'ice. Quelques jours plus tôt, les forces de l'ordre avaient découvert la drogue dissimulée dans une peluche elle-même enfouie dans une valisette placée sous la civière de la femme du prévenu. Le couple rentrait alors de métropole où la malheureuse avait été opérée à plusieurs reprises.



Lors de l'audience et malgré la présence d'éléments factuels dans le dossier, l'individu, déjà condamné en 2021 pour des faits similaires, avait fermement nié ce qui lui était reproché sans toutefois parvenir à apporter des réponses cohérentes. Il s'expliquera donc prochainement devant la cour d'appel.





Rédigé par Garance Colbert le Mardi 15 Juillet 2025 à 12:30