L'histoire de Jésus et ses apôtres en images

Tahiti, le 26 juin 2024 - La série The Chosen, qui retrace la vie de Jésus par le biais de ses apôtres, a conquis bon nombre de croyants autour du monde. Ce dimanche 30 juin, l'équipe de la catéchèse de la paroisse Sainte-Thérèse organise la diffusion de deux épisodes de la série au Majestic Tahiti, de 11 à 13 heures. Prix du ticket : 500 francs.



Karine est une fervente croyante. Membre de l'équipe de la paroisse Sainte-Thérèse de Taunoa, elle aussi a été séduite, comme de nombreux croyants, par la série The Chosen sur laquelle elle est tombée par hasard. La série raconte l'histoire de Jésus, “du début de la création de son ministère jusqu’à sa mort”, raconte Karine. Réalisée par Dallas Jenkins et financée grâce à un crowdfunding (financement participatif), la série a été diffusée pour la première fois en France en décembre 2021 (C8 et My Canal). Elle est, depuis début 2023, également sur Netflix et en est actuellement à sa 4e saison.



Si la série connaît un tel succès, c'est grâce à la manière dont l'histoire est traitée, explique Karine. Depuis les yeux des apôtres : “On entend un Jésus vraiment proche de nous. Une façon moderne de montrer Jésus qui n'a jamais été faite avant. On y voit la vie des apôtres, leur quotidien, leurs problématiques, leur caractère et Jésus qui vient à leur rencontre.” Un point de vue novateur qui permet, selon elle, à beaucoup d'enfants et d'adultes “qui ont laissé leur Bible de côté” de se réintéresser à la religion d'une manière ludique et divertissante.



Diffusion à Tahiti



C'est pour toutes ces raisons que Karine a décidé de mettre en place une projection de la série au cinéma Majestic Tahiti, qu'elle a pu organiser grâce à une campagne de dons qui lui permet de fixer des tarifs “intéressants pour la diffusion, car c'est quelque chose d'unique”. Son objectif, en faire profiter un maximum de gens sur Tahiti qui n'ont pas forcément accès à Netflix ou d'autres sites de streaming qui permettraient de regarder la série chez soi.



Les trois premiers épisodes ayant été diffusés le dimanche 23 juin, ce dimanche 30 juin, ce sera au tour des épisodes 4 et 5. Croyants, athées et agnostiques, et toutes personnes souhaitant s'instruire ou tout simplement laisser une chance à une nouvelle série, Karine vous attend nombreux au Majestic le 30 juin 2024, de 11 à 13 heures. Tarif : 500 francs.

Rédigé par Tom Larcher le Mercredi 26 Juin 2024 à 17:11 | Lu 74 fois