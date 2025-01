L’heure des comptes après le black-out à Moorea

Tahiti le 22 janvier 2025 – Après presque 24 heures de black-out, le courant est finalement revenu mercredi après-midi à Moorea. Se pose dorénavant la question des responsabilités et du dédommagement des dégâts et des pertes liés à cette panne chez les usagers du service de l’électricité.



Le black-out du service de l’électricité à Moorea a duré plus de vingt heures dans certaines communes. Comme l’explique le directeur de l’Épic Te ito rau no Moorea-Maiao, François Pierson, la panne est liée à un arrêt du fonctionnement des générateurs causé par le système de sécurité de la centrale : “Sur les groupes électrogènes de la centrale il y a des organes de sécurité notamment sur tout ce qui touche à la sécurité incendie. Et la sécurité incendie s’est mis en défaut avec pour conséquence l’arrêt des groupes.”



Selon lui, les agents de l’Épic ont essayé à plusieurs reprises, main en vain de forcer le redémarrage de l’exploitation, jusqu’à l’arrivée à la rescousse des agents de EDT Engie mercredi. “Nos assurances voulaient absolument des superbes sécurités au niveau du système incendie et là le système qui devrait nous protéger nous pénalise”, déplore le directeur de la régie électrique de l’île Sœur.



Si le courant n’était pas revenu mercredi après-midi, le directeur de l’Épic assure qu’il aurait pris contact avec Paris pour régler ce problème. “Quand c’est un équipement avec une pièce qui lâche c'est facile, il faut trouver la pièce. Mais là ce n'est pas une question électronique, c’est un problème de paramétrage. Et comme ce sont des constructeurs mondiaux qui programment et donc il faut qu'on puisse rentrer dans le programme et inhibé cette satanée sécurité.”

Le réseau de téléphonie mobile à l’arrêt Le tāvana délégué de Haapiti Walter Taputuarai et 1er vice-président de l’Épic Te ito rau no Moorea-Maiao explique que les élus n’ont pas pu donner plus d’informations aux administrés de Moorea, faute de réseau de téléphonie mobile, tous opérateurs confondus, “parce que les batteries de ces équipements, les relais mobiles n’ont pas tenus. […] C’était le black-out aussi au niveau du réseau mobile”.



Pour pallier ce problème, ce dernier assure qu’il y a eu un déploiement des agents communaux dans chaque commune associée afin d’informer la population tandis que des messages d’information ont été transmis via les radios de la place.



L’Épic ayant deux groupes électrogène mobiles, la priorité était de “rétablir le secteur de Vaiare” afin de disposer d’“un relais mobile pour échanger avec Papeete”.



Le second groupe électrogène a été installé à proximité du supermarché Champion “à cause de tout ce qu’il y a dans le magasin, pour éviter que tous les produits congelés ne périssent”. Les autres commerces ont dû prendre leur mal en patience, faute de générateur de secours supplémentaire.

“C’est l’Épic qui va payer” Les administrés et les professionnels de Moorea ne cachaient pas leur colère mercredi. Le tāvana de Moorea-Maiao, Evans Haumani, dit comprendre cela après une si longue panne d’électricité. “Ne vous inquiétez pas je sais que vous rencontrez des problèmes depuis la coupure hier soir et l'eau également car c'est grâce à l'électricité que cela fonctionne”, déplorait-il mercredi tout en indiquant que les agents de l’Épic avaient travaillé tard mardi soir pour essayer de trouver d’où venait la panne, mais sans résultat. Il affirme d’ailleurs que des mesures ont été prises, au cas où le problème de la centrale n’aurait pas été réglé. Plusieurs générateurs de secours ont en effet été envoyés de Tahiti dans la journée.



Quant aux denrées alimentaires réfrigérées devenues impropres à la consommation après cette longue panne, le tāvana de Haapiti, Walter Taputuarai, ne mâche pas ses mots. “On n’a pas le choix, affirme-t-il, c’est l’Epic qui va rembourser tout cela […]”. Il appelle les 8.000 du service de l’électricité de Moorea à se rendre à l’agence ou même à pendre rendez-vous avec le directeur de l’Épic.



Ce dernier indique que le conseil d’administration devra se réunir “très rapidement” pour statuer sur ce sujet. “Ce sera une décision qu’on va envisager”, affirme François Pierson en n’occultant pas les dommages qui auront pu affecter les équipements électroménagers des usagers. “On va être très vigilants là-dessus”, relativise-t-il. “On va déjà savoir ce que l’on fait et on regardera comment on finance et qu’est-ce qu’on fait.”

