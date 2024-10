L’examen du code de la route de retour aux Marquises

Nuku Hiva, le 29 octobre 2024 - Pour répondre aux besoins des entreprises de l’archipel, le Fonds paritaire de gestion a financé les préparatifs et l’examen du code de la route aux Marquises. Il faut dire qu’en l’absence d’auto-école dans l’archipel, seul le permis capacitaire est actuellement disponible.





Le Fonds paritaire de gestion (FPG), en charge de l’accompagnement et du financement de la formation professionnelle des salariés, a mené en 2023 une enquête auprès des entreprises de Nuku Hiva afin de déterminer leurs besoins. Il s’est avéré qu’à l’unanimité, les entrepreneurs marquisiens ont mentionné la nécessité de former leurs employés au permis de conduire.



En effet, depuis 2016, il n’est plus possible de passer ni l’examen du code de la route, ni celui du permis de conduire aux Marquises. L’absence d’auto-école dans l’archipel étant l’un des facteurs pénalisants.



Depuis huit ans, seul le permis capacitaire est envisageable. Ce sont les brigades de gendarmerie de l’archipel qui encadrent cet examen qui permet aux lauréats de conduire uniquement sur leur île de résidence ; insuffisant pour les employeurs locaux.



Ainsi, en collaboration avec les agents de la circonscription administrative des Marquises, la Direction des transports terrestres et l’auto-école de Mahina Tahiti-Drive (qui a été la seule à avoir accepté de se déplacer aux Marquises), le Fonds paritaire de gestion a financé de façon inédite la préparation et l’examen du code de la route pour 16 salariés.



Pendant deux semaines, ces candidats ont suivi les cours de l’instructeur de Tahiti-Drive pour se préparer aux subtilités de l’examen du code de la route.

85 candidats au code de la route Ces séances de préparation étaient ouvertes à d’autres candidats que les 16 salariés marquisiens, moyennant la somme de 12 000 francs. Ainsi, 23 personnes s’y sont jointes.



Quant à l’examen, lui aussi ouvert à tous, il a dépassé tous les pronostics puisque 85 personnes, originaires de toutes les îles de l’archipel, y ont participé. Parmi elles, 46 candidats libres.



Désormais, les candidats marquisiens impétrants du code de la route devront se rendre à Tahiti pour y passer l’examen de la conduite. Celui-ci sera pris en charge par le FPG pour les salariés ; les autres candidats devront quant à eux payer leur billet d’avion, leur hébergement ainsi que les leçons et l’examen de conduite en vue d’obtenir le précieux sésame. Une démarche qui reste encore trop coûteuse pour beaucoup de Marquisiens, mais qui pourrait être solutionnée, dans un avenir que beaucoup espèrent proche, par la création d’une école de conduite à Nuku Hiva, puisque l’île compte parmi ses habitants un jeune moniteur de conduite, Cyril Taata.



En attendant, les intervenants de la circonscription administrative de l’archipel, espèrent voir se pérenniser le financement du code de la route des salariés par le FPG aux Marquises Nord et Sud.

