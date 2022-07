L'ex-parking de TNAD, à Paofai, gratuit et ouvert 24h/24

Tahiti, le 27 juillet 2022 – L'ancien parking de TNAD, situé à Paofai, est désormais ouvert 24h/ 24 et 7j/7, y compris les jours fériés. Une décision du gouvernement pour faciliter les usagers de la route. L'accès au parking est gratuit.



Bonne nouvelle pour les automobilistes qui souhaitent se garer à Papeete. L'ancien parking de TNAD, situé à Paofai, est désormais ouvert 24h/ 24 et 7j/7, y compris les jours fériés. La présidence indique dans un communiqué vouloir ainsi faciliter le stationnement et la vie quotidienne des usagers de cette partie ouest de la ville. L'accès au parking est gratuit, mais celui-ci reste non surveillé.



Auparavant, le parking n’était ouvert que de 5 heures à 18 heures, et fermé les week-ends et jours fériés.

