L'ex-médecin de Ua Pou réplique au ministre

Tahiti, le 14 août 2022 - L'ancien médecin de Ua Pou, le Dr Étienne Foisset, a souhaité répondre aux propos du ministre de la Santé la semaine dernière dans nos colonnes. Il réfute ne pas s'être adapté au contexte polynésien et maintient quitter son poste en raison "des problèmes de gestion des ressources humaines à la direction de la santé".



L'ancien médecin de Ua Pou, le Dr Étienne Foisset, a quitté la Polynésie ce week-end, après avoir quitté prématurément son poste aux Marquises en dénonçant des problèmes de gestion des ressources humaines auprès de la direction de la santé. Face aux propos du ministre de la Santé la semaine dernière dans nos colonnes, qui mettait ce départ sur le compte de difficultés d'adaptation au contexte particulier de la Polynésie, le praticien a souhaité répondre en réfutant cette vision des chose et en rappelant les motifs de sa décision.



"Dire que je ne sais pas me débrouiller, que je rêvais de quelque chose que je n'ai pas trouvé aux Marquises, je le prends mal", réagi le médecin. "J'ai été de garde 24/24h pendant plusieurs mois d'affilés. Et m'entendre dire que je suis un doux rêveur frustré qui n'a pas bien compris ce qu'était la Polynésie, je trouve ça très dur." Face au ministre qui s'étonnait que lui -ou son ministère- n'aient pas été "saisis" par le Dr Foisset, le médecin assure avoir adressé plusieurs courriers "restés sans réponses" à la direction de la santé. "J'ai toujours estimé, c'est vrai, que le ministre de la Santé avait d'autres préoccupations que la gestion opérationnelle des médecins dans les îles. Ma hiérarchie, c'est la direction de la santé. Et je leur ai adressé des mails à plusieurs reprises."



"Foutage de gueule"



Le courrier de départ de cinq pages du Dr Foisset, adressé notamment aux élues en charge de la mission d'information sur les évasans inter-îles, avait été rendu public au début du mois par la représentante Tavini, Eliane Tevahitua. Le médecin y dénonçait principalement le manque de praticiens aux Marquises, ainsi que certains problèmes d'organisation somme toute secondaires. "Être au XXIe siècle et faire toujours des dossiers papier, je ne comprends pas. Surtout dans le contexte de la Polynésie où les gens sont assez mobiles avec des médecins à plusieurs milliers de kilomètres… Mais ce n'est pas ce qui a fait que je n'en pouvais plus. Ce sont vraiment les problèmes de gestion du personnel qui m'ont mis en difficulté", clame le Dr Foisset.



Des lourdeurs administratives et un manque de considérations de la direction de la santé qui ont fait jeter l'éponge au praticien. "On a beau leur dire que la situation est noire sur le terrain, si la situation est blanche sur leur ordinateur, ils ne feront rien", résume le Dr Foisset. "Je reprends l'exemple de février, en pleine pandémie de grippe et avec le Covid qui arrivait par derrière. Je faisais seul le travail de trois personnes, puisqu'un médecin et la sage-femme n'avaient pas été remplacés. Lorsqu'un collègue a été en arrêt de travail, j'ai proposé quelqu'un qui était à Papeete et prêt à venir. On m'a répondu "qu'administrativement parlant, un arrêt de travail ne libère pas de budget" et qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Donc quand vous avez, sur le terrain, quelqu'un qui travaille 24/24h à qui on dit "qu'administrativement" on ne peut pas l'aider… Je suis peut-être un doux rêveur, mais à un moment donné il y a un peu de foutage de gueule."



"J'ai adoré travailler aux Marquises. J'ai toujours été clair sur les raisons de mon départ", insiste le médecin. "C'est la gestion de la direction de la santé qui m'a fait partir et absolument pas les Marquises. Je ne sais pas d'où sort cette histoire de désillusion par rapport aux Marquises. Je me demande qui a bien pu rapporter ça jusqu'au ministre."