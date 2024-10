L'ex-fugitif Thierry Ascione condamné à 18 ans de réclusion pour complicité d'assassinats

Paris, France | AFP | vendredi 11/10/2024 - L'ex-fugitif Thierry Ascione, 65 ans, a été condamné vendredi à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris qui l'a reconnu coupable de complicité d'assassinats et d'escroquerie pour des faits commis il y a plus de 30 ans au Guatemala.



Condamné en son absence à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2001 pour complicité dans l'assassinat d'un couple de restaurateurs français au Guatemala en décembre 1991, Thierry Ascione est resté en cavale de 2000 à 2021.



La cour est allée au-delà des réquisitions du parquet, qui avait réclamé une peine de 15 ans de réclusion contre l'ex-fugitif. Thierry Ascione a "pris une part active" dans la préparation de l'assassinat de Bernard Béreaud et Marie-Antoinette Perriard, propriétaires de deux restaurants réputés de la capitale du Guatemala dans la nuit du 27 au 28 décembre 1991.



L'accusé a toujours nié avoir été impliqué dans ce crime qu'il attribue à une vengeance de narcotrafiquants.



Au cours de l'audience, il a revanche reconnu avoir encaissé, quelques jours après le double homicide, un chèque de 80.000 dollars sur un compte de Bernard Béreaud dans une banque de Miami.



Arrêté une première fois en Thaïlande en mai 1995 alors qu'il est en possession d'un passeport américain volé à un touriste au Vietnam, il avait été extradé en France en septembre 1995 où il a été mis en examen et incarcéré.



Après près de cinq ans de détention provisoire, il est remis en liberté en attente de son procès mais en profite pour se faire la belle entamant une cavale de plus de 20 ans.



Il a été arrêté par hasard en Indonésie en octobre 2021 après une avarie sur son voilier.