L’étiquetage des allergènes repoussé au 1er janvier 2025

Tahiti le 28 août 2024. La délibération APF du 19 novembre 1998, réglementant l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l’étiquetages, a été modifiée par arrêté CM du 22 février 2024, et ses nouvelles dispositions devaient entrer en vigueur le 1er septembre 2024.





L’un des principaux apports de cette modification est l’obligation d’information des consommateurs sur la présence d’allergènes dans les denrées alimentaires.



Bien que cette obligation existe en Europe depuis 2011 et dans d’autres pays avec des règlementations équivalentes, plusieurs opérateurs locaux ont fait part de leurs difficultés d’étiquetage des allergènes à quelques semaines de l’application de ces nouvelles dispositions.



Compte tenu des doléances émises par diverses entreprises, il est proposé d’ajouter une nouvelle modalité d’étiquetage des allergènes et de proposer aux opérateurs de pouvoir solliciter auprès de l’administration, la possibilité de recourir à une autre modalité d’étiquetage tout en garantissant le même objectif, l’information complète des consommateurs.



Il est également proposé de repousser l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions règlementaires au 1er janvier 2025.