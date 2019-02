L'est du Canada paralysé par une forte tempête de neige

Montréal, Canada | AFP | mercredi 13/02/2019 - De fortes chutes de neige paralysaient l'est du Canada mercredi, forçant la fermeture de dizaines d'établissements scolaires et l'annulation de centaines de vols, de Toronto au littoral atlantique en passant par Montréal.



Les flocons tombent sans arrêt depuis mardi après-midi et plus de 30 cm de neige fraîche recouvraient les rues de Montréal mercredi matin, selon les services de la ville et la météorologie nationale.

D'ici mercredi soir, la métropole québécoise devrait avoir reçu au total entre 35 et 40 cm, pour ce qui constitue pour le moment la plus forte tempête de cet hiver dans l'est du Canada.

A mesure que la dépression se dirigeait vers le littoral, la visibilité devenait quasi-nulle dans l'est du Québec et dans la province côtière du Nouveau-Brunswick en raison de fortes bourrasques de vent.

Jusqu'à présent, aucun accident grave n'était à déplorer malgré des dizaines de sorties de route.

A Montréal, métropole du Québec avec quelque quatre millions d'habitants, l'ensemble des écoles ont été fermées de même que toutes les universités, une mesure rare. Des décisions similaires ont été prises à Ottawa, Québec ou encore à Moncton et à Halifax.

A Toronto, frappé mardi par cette tempête, les écoles rouvraient mercredi.

Plusieurs centaines de vols étaient annulés à Toronto, Montréal, Ottawa, Québec et Moncton, même si le trafic aérien se poursuivait par intermittence dans ces aéroports.