L’esprit Escoffier s’installe en Polynésie

TAHITI, le 23 janvier 2022 - Lancée le 22 janvier, l’Escoffier Week formalise le lancement de la toute première délégation des disciples d’Escoffier Tahiti Polynésie française. Celle-ci entend porter, diffuser et faire durer les valeurs du fameux cuisinier Auguste Escoffier.



" Les valeurs d’Auguste Escoffier nous sont chères, nous souhaitons par l’intermédiaire de la délégation des disciples d’Escoffier Tahiti Polynésie française les instiller, les diffuser, les renforcer ", annonce Christian Fréchède. Professeur au lycée hôtelier de Punaauia, lui-même disciple d’Escoffier dans une délégation métropolitaine, il a été à l’origine de la création de la délégation polynésienne, avec deux autres professeurs.



Auguste Escoffier est un cuisinier né en 1846 et mort en 1935. Il a été un très grand cuisinier. Il est l’auteur d’un livre, resté célèbre. Une bible parue en 1903 que tous les professionnels continuent à utiliser : le Guide culinaire.



Un cuisinier qui a marqué l’histoire



" D’autres que lui ont été de très bons cuisiniers ", admet Christian Heuline, secrétaire général du bureau international des Disciples d’Escoffier. Il est de passage à Tahiti pour formaliser la mise en place de la délégation locale. Si Auguste Escoffier a marqué l’histoire en générale, celle de la gastronomie en particulier, c’est qu’il était " visionnaire ", insiste Christian Heuline. Il tenait des propos humanistes et agissait en conséquence. Il a mis en place les "Dîners d’Épicure". Il servait les personnes riches pour aider les personnes pauvres. Les bénéfices des dîners d’Épicure étaient reversés à des œuvres caritatives.



Auguste Escoffier a fait évoluer l’organisation du travail en cuisine, mettant en place des brigades toujours au cœur des cuisines contemporaines (chaud, froid, poisson, garde manger), il a amélioré les conditions d’hygiène, interdit cigarette et alcool aux fourneaux. À l’époque, il se disait que les conditions de travail en cuisine étaient plus difficiles qu’à la mine. Auguste Escoffier les a changées, soucieux du bien-être des travailleurs. Il était, avant l’heure, conscient des responsabilités sociétal en entreprise. Enfin, il avait à cœur de transmettre passion et savoir. Il a formé près de 2 000 jeunes.



30 000 membres intronisés



En 1854, l’association des disciples d’Escoffier international a vu le jour pour respecter et porter les valeurs d’Auguste Escoffier. Elle est actuellement présidée par Nicolas Sale, ancien chef du Ritz, le dixième après Auguste Escoffier lui-même. L’objectif de cette association est de montrer que la gastronomie française a une place partout dans le monde, mais aussi qu’elle s’appuie sur tous les produits du monde, preuve s’il fallait de l’intégration récente d’épices, de produits exotiques.



Pas moins de 30 000 membres ont d’ores et déjà été intronisés. Une cinquantaine de délégation existe dans environ 35 pays. Celle de Tahiti s’ajoute à la liste. La naissance de la délégation polynésienne des disciples d’Escoffier (fruit d’un an et demi de travail) se traduit par l’Escoffier week. Celle-ci consiste en trois événements dont la soirée d’inauguration qui a eu lieu le 22 janvier et a été l’occasion d’introniser les premiers membres. Suivra le 25 juin la sélection polynésienne "jeunes talents" et, le 26, le dîner d’Épicure.



La sélection "jeunes talents" est un concours à destination des moins de 25 ans, professionnels ou apprentis, très cadré, respectant un protocole strict. À Tahiti, trois binômes y participent. Les deux gagnants recevront l’écharpe des jeunes espoirs Escoffier, ils seront accompagnés d’un parrain pendant 5 ans et participeront, en septembre prochain, à la finale de la zone Asie Pacifique à laquelle la délégation polynésienne appartient. Cette finale est une porte ouverte ensuite vers la finale nationale, en mars 2023.



Premier dîner d’Épicure tahitien



Le dîner d’Épicure est un événement qui normalement a lieu partout dans le monde en même temps. C’était le 28 octobre 2021. Près de 10 000 convives se voient servir chaque année, à cette occasion, le même repas dans une quarantaine de lieux de prestige partout dans le monde. Le repas décidé en amont peut toutefois être adapté avec des produits locaux, dans une certaine limite. C’est une action caritative. Les bénéfices de ce dîner gastronomique sont reversés à une œuvre de bienfaisance. Le premier dîne d’Épicure tahitien va être organisé le mercredi 26 janvier, exceptionnellement en décalé. Les bénéfices seront reversés à la fédération Te Niu o te huma.



Les disciples d’Escoffier doivent partager entre professionnels, transmettre et faire preuve d’humanisme. Ils doivent organiser différents rendez-vous dans l’année. Aussi, un dîner d’Épicure sera proposé tous les ans. Une participation aux Trophées jeunes talents ainsi qu’un "chapitre" (réunion avec repas) composeront le menu annuel.



FB : Disciples d’Escoffier Tahiti-Polynésie FrançaiseMail : [email protected]

