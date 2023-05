L'épisode de temps très perturbé se poursuit et se décale à l'est

Tahiti, le 11 mai 2023 – Météo-France a élargi aux îles Sous-le-Vent et aux Tuamotu nord, jeudi matin, la vigilance orange en cours pour fortes pluies. À Teahupo'o, mercredi soir, l'eau a gagné une quinzaine de maison, mais sans faire de dégâts selon le tāvana de Taiarapu-Ouest. Une amélioration du temps est attendue vendredi en journée pour la Société et en soirée pour la majeure partie des Tuamotu, mais la perturbation se décale à l'est et devrait ensuite gagner les Tuamotu de l'est et les Gambier.



L'épisode de fortes pluies, qui a conduit Météo-France à placer mercredi les îles du Vent et les Tuamotu centre et centre sud en vigilance orange, se poursuit. Ce jeudi matin, la vigilance a été maintenue et élargie aux îles Sous-le-Vent et aux Tuamotu nord. C'est d'ailleurs sur les Tuamotu centre nord que l'activité était la plus marquée, selon un communiqué de Météo-France, qui indique également qu'à Tahiti, près de 283 litres d'eau au mètre carré sont tombés à Hitia'a en 24 heures, de 120 à 130 litres à Papara, Afaahiti et Papeari, et près de 140 litres à Teahupo'o. À Teahupo'o, qui a déjà connu de grosses inondations il y a dix jours, l'eau a gagné une quinzaine de maisons situées le long de la rivière, mercredi en fin d'après-midi. Selon le maire de Taiarapu-Ouest, Tuatuanui Hamblin, “il n'y a pas eu de dégâts comme la dernière fois”. Les familles ont retiré leurs effets personnels et certaines, avec des matahiapo ou des enfants, ont été évacuées. Le tāvana indique que tous ont pu regagner leur foyer dès ce jeudi matin.



Dans son communiqué, Météo-France indique que la perturbation se décale lentement vers l'est et prévoit donc une amélioration du temps, ce vendredi, en cours de journée pour les îles de la Société et en soirée ou dans la nuit sur les Tuamotu ouest et centre. En revanche, les conditions météorologiques devraient se dégrader aux Tuamotu est et aux Gambier.



Cet épisode de fortes pluies s'accompagne de vents violents avec des rafales atteignant 80 km/h et dépassant localement 100 km/h sous grains. Météo-France a même enregistré, jeudi matin, une rafale de près de 130 km/h à Takaroa. La station météo indique également que la mer reste “très dangereuse” avec des creux de 3,5 à 4 m sous l'effet conjugué de la houle de secteur sud et de la mer générée par les vents forts et invite donc la population à rester extrêmement vigilante, notamment à proximité cours d'eau en raison du risque de crue.

