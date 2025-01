L'épidémie de grippe empire encore, chez les enfants comme les adultes

Paris, France | AFP | mercredi 29/01/2025 - L'épidémie de grippe accélère encore en France. Sans épargner les enfants, nombreux à l'hôpital, elle continue à se montrer meurtrière chez les adultes, alors même que le vaccin se révèle peu efficace chez les personnes âgées, particulièrement vulnérables.



Les derniers jours ont été marqués par une "forte intensification de l'épidémie dans l'Hexagone", a résumé l'agence Santé publique France dans un bilan hebdomadaire, clôturé au dimanche 26 janvier.



Ce nouveau bilan dresse, à plusieurs titres, un tableau encore plus préoccupant que les précédentes semaines, alors que l'épidémie était déjà intense depuis le début de l'hiver.



La maladie circule en effet à un niveau très élevé, jamais vu depuis la crise du Covid du début des années 2020. L'épidémie profite en particulier de la circulation simultanée de trois souches du virus.



De nombreux hôpitaux ont déclenché des plans blancs pour mieux réagir à l'afflux de patients, et les autorités sanitaires ont prolongé jusqu'à fin février la campagne de vaccination antigrippale, jugeant insuffisante la couverture vaccinale.



Pour l'heure, l'épidémie ne donne aucun signe d'affaiblissement. Toutes les régions de métropole restent touchées, selon le dernier bilan de Santé publique France, ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane outre-mer.



Chez les adultes, la mortalité semble particulièrement haute par rapport aux années précédentes. Il est encore trop tôt pour donner une estimation précise en terme de nombre de morts, mais de premier indicateurs donnent une idée de la situation.



"La part des décès avec une mention de grippe parmi les décès certifiés électroniquement (reste) très élevée par rapport aux épidémies précédentes", avec environ 7% des morts associées à la grippe, selon l'agence de santé publique.



Ces décès touchent très majoritairement les plus de 65 ans, ce qui justifie la volonté des autorités sanitaires d'accélérer la vaccination alors qu'une part importante des personnes âgées n'y ont pas eu recours.



L'ordre des médecins a appuyé cette semaine ce volontarisme, regrettant une campagne vaccinale jusqu'alors "trop timide".



"Les enseignements de la pandémie (de) Covid-19 ne sont hélas pas suivis d’effets à long terme", a estimé l'ordre dans un communiqué, publié mardi, regrettant "une déresponsabilisation progressive des citoyens, ainsi qu’un manque de culture vaccinale en France".



- Aération et lavage de mains -



Reste qu'un élément préoccupant apparaît désormais dans le bilan de l'agence de santé publique. Le vaccin antigrippe semble cette année peu efficace chez les plus âgés, probablement en raison de la présence conjointe de plusieurs souches du virus.



Selon des données préliminaires, le vaccin ne fonctionne qu'à 35% chez les plus de 65 ans. Même si cela peut limiter la propagation du virus au niveau collectif, l'intérêt individuel risque d'être plus difficile à faire admettre.



"Compte tenu de la faible efficacité du vaccin contre la grippe chez les 65 ans et plus (...) l'adoption systématique des gestes barrières au sein de la population générale reste primordiale", reconnaît Santé publique France.



Cela inclut le port du masque en cas de symptômes, une pratique largement retombée depuis les années Covid, l'aération des lieux confinés et le lavage systématique des mains.



La situation apparaît d'autant plus préoccupante que les enfants sont aussi très frappés cette année par la grippe. Si la mortalité reste marginale dans cette tranche d'âge, les hospitalisations sont nombreuses.



La grippe donne actuellement lieu à une "activité exceptionnellement élevée chez les enfants" en matière de consultations comme de séjours à l'hôpital, résume l'agence.



Cette situation concerne tout particulièrement les plus petits. Relativement épargnés cette année par l'épidémie de bronchiolite, qui s'achève peu à peu sans trop de dégâts par contraste avec une saison 2022/2023 très rude, les bébés sont frappés de plein fouet par la grippe.



Chez les plus de quatre ans, environ un dixième des hospitalisations sont liées à cette maladie, une proportion jamais vue ces dernières années.