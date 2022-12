L’environnement marin en grand format au Fare Natura 

Moorea, le 11 décembre 2022 - Depuis ce week-end, le Fare Natura de Moorea accueille trois expositions de photos mettant à l'honneur certaines richesses sous-marines et terrestres du fenua. L'Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) et des associations Tama no te Tairoto et Manu-SOP y présentent des images autour d'un thème : l’environnement marin.



Le Fare Natura inaugurait samedi soir trois expositions de photos. La première est portée par l’association Tama no te Tairoto qui présente des clichés de pontes de l’espèce du corail Poritess Russ, un phénomène que les membres de l’association étudient depuis plusieurs années. Ces photos ont été prises par des membres de l’association ou des photographes volontaires à des moments précis de l’année dans quelques îles spécifiques de la Polynésie Française. “On explique dans cette exposition ce phénomène de ponte et tous les résultats qu’on a récoltés depuis qu’on a lancé ce réseau d’observateurs. Cela nous permet de partager cette information. L’objectif premier est donc de partager les résultats de notre étude et de faire comprendre aux gens l’importance de cette espèce de corail”, explique Vetea Liao, président de l’association. Le but est également de profiter de l'événement pour faire un lien entre la ponte du corail et la culture polynésienne, à travers par exemple les termes polynésiens utilisés pour nommer le corail ou rapprocher les dates de pontes par rapport à période du matari’i i nia et les phases lunaires. On peut également retrouver un tableau peint par une élève du collège de Taravao qui apporte une touche supplémentaire. “Il s’agit aussi de vraiment mêler la science, la culture et l’art”, souligne Vetea Liao.



La vie des oiseaux marins



La deuxième exposition, est mise en place par l’association Manu-SOP. Elle présente des clichés d’oiseaux marins dans différentes îles du fenua. Les photos sont les œuvres d’Alexandre Fellous, membre de l’association, qui les a prises dans les différents archipels tout en échangeant avec les experts en la matière. “ Le but de cette exposition est de présenter les espèces principales d’oiseaux marins et de donner des explications sur leur mode de vie : ce qu’elles mangent, ce dont elles ont besoin… L’idée est aussi de rappeler que la Polynésie est un coin chaud pour ces oiseaux. On a énormément d’oiseaux marins qui se reproduisent ici”, explique Alexandre Fellous.



Photos primées au concours Millimages



Enfin, la troisième exposition qu’accueille le Fare Natura présente les clichés primés lors du dernier concours “Millimage des récifs”, organisé par l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP. On peut ainsi y trouver les 19 meilleures photos parmi les 130 présentées en concours par 30 photographes du fenua, ainsi que des panneaux explicatifs. “L’intérêt de cette exposition est toujours de parler du récif corallien. C’est un écosystème important qui est très fragile et qu’il faut préserver”, explique Cécile Berthe, chargée de mission à l’IRCP. “Il a plusieurs fonctions vitales notamment pour l’être humain. Ce que j’aime bien, c’est de sensibiliser par l’émerveillement en fait. On ne présente pas dans cette exposition des photos de plages, de déchets ou des échouages, mais plutôt de belles choses parfois inattendues comme la photo du varo ou du nohu.” L’exposition de l’association Tama no te Tairoto ainsi que celle de l’association Manu-SOP sont installées pour les six prochains mois au Fare Natura, tandis que celle de l’IRCP prendra fin au mois de février prochain.