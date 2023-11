L'école Teroma sublimée par l'art de rue

Tahiti, le 27 novembre 2023 – L'école Teroma de Faa'a inaugurait lundi les nouvelles fresques réalisées dans le cadre d'un projet éducatif, artistique et d'embellissement “Street Art”.



Après Vaiaha, c'était au tour de l'école Teroma de bénéficier du projet d'embellissement, financé par le Pays à hauteur de 6 millions. Un projet autour du “Street Art”, l'art de rue, qui a ravi le directeur de l'établissement, Pascal Sanford : “Ces fresques sont bien plus qu'un simple décor, elles sont le reflet de notre territoire, de notre culture, du reo et de l'environnement que nous offre le fenua. C'est une opération qui s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'un meilleur bien-être à l'école. Elle restera un symbole fort de l'école et inspirera certainement les futurs élèves.” Réalisées par les artistes Marc et Joanna Richardson, et pensées par la direction ainsi que toute l'équipe pédagogique de l'établissement, ces fresques égaieront désormais le quotidien des élèves de l'école.