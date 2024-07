L’école Ahototeina au cœur des JO

Tahiti, le 15 juillet 2024 – Du 13 juillet au 6 août, l’école primaire de Teahupo’o accueille le centre des accréditations et des uniformes de Paris 2024, passage obligé pour les 1 200 professionnels et volontaires recensés.



Tandis que les 140 élèves de Teahupo’o profitent des vacances, l’école Ahototeina reste ouverte en tant que point stratégique dans l’organisation des épreuves olympiques de surf. Après deux à trois jours d’installation, des ordinateurs aux imprimantes, en passant par les habillages, le centre des accréditations est opérationnel depuis samedi.



Et c’est le réfectoire qui a été réquisitionné pour l’occasion. Des membres de l’équipe Paris 2024 à Tahiti sont aux commandes, épaulés par des volontaires. “On a commencé par la workforce, c’est-à-dire le staff et les volontaires. On a eu une petite affluence. Ça se lance gentiment avec les locaux. L’objectif, c’est que tout le monde ait récupéré ses informations et accréditations avant sa prise de poste”, nous a indiqué Florian Monin, chef de projet accréditation et transports, qui s’attend à recevoir davantage d’accrédités internationaux dans les jours à venir. “On va avoir un peu plus de 1 200 personnes qui vont passer par ici pour récupérer leurs accréditations.” Individuelles, et parfois assorties de pass véhicules, ces accréditations délivrées par Paris 2024, qui concernent aussi les médias, diffèrent de celles des riverains, distribuées par la mairie. Pour rappel, les restrictions de déplacement seront effectives à partir de ce samedi 20 juillet, avec un premier point de filtrage au niveau de la mairie de Teahupo’o, face à l’école.



Dans le bâtiment voisin, deux salles de classe ont été transformées en centre des uniformes avec le stock d’un côté et les cabines d’essayage de l’autre. Du vert pour les 270 volontaires, du bleu pour les 70 représentants de Paris 2024 et du noir pour les 30 officiels (arbitres, juges, etc.), tout devra être distribué avant le début de la compétition.