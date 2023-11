L’eau polluée de Fukushima inquiète les dirigeants du Pacifique

Tahiti, le 12 novembre 2023 - Avant de refermer le 52e Forum des îles du Pacifique, les dirigeants des pays de la région ont discuté de plusieurs sujets, vendredi, dont le rejet des eaux usées de Fukushima dans le Pacifique. La Polynésie reste très prudente sur la question du fait des conséquences inconnues sur une population et un environnement souffrant encore des conséquences de l'héritage nucléaire.



Le 52e Forum des îles du Pacifique a tiré sa révérence vendredi dernier. Moetai Brotherson, président du Pays, a participé aux derniers rendez-vous lors desquels deux déclarations principales ont été adoptées. La première sur la continuité des États membres de travailler à la protection des personnes face à l'élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. La seconde, sur l’égalité des genres, revitalisée.



D’autres sujets auraient été discutés comme le rejet des eaux de Fukushima dans le Pacifique lors de la retraite des dirigeants sur l’île d’Aitutaki, où un accueil traditionnel attendait les participants au forum. Les dirigeants sont unanimement d’accord sur la nécessité de continuer le dialogue avec le Japon et l’Agence internationale de l’énergie atomique (IEAE) afin de contrôler le rejet des eaux prévu sur 30 ans. Cependant, la Polynésie française, les îles Marshall et Kiribati, ayant subi des essais nucléaires, font partie des pays extrêmement prudents sur la question du fait des conséquences inconnues sur une population et un environnement souffrant encore des conséquences de l'héritage nucléaire.