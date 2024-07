L’aventure olympique continue

Tahiti, le 28 juillet 2024 – Johanne Defay et Kauli Vaast restent dans la course ! En repêchage, dimanche, pour la deuxième journée olympique à Teahupo’o, les deux surfeurs sont venus à bout de l’Australienne Molly Picklum et du Sud-africain Matthew McGillivray. Ils rejoignent Vahine Fierro et Joan Duru en huitièmes de finale. Si l’équipe de France affiche complet, les réjouissances seront de courte durée, puisque les deux surfeuses françaises se retrouveront en face-à-face dans la troisième série, configuration ambivalente qui assure à la fois une élimination et une qualification en quarts.



Commencée sous la pluie avec des vagues inégales, et une planche cassée à l’entraînement pour l’Israélienne Anat Lelior, la journée de dimanche a été consacrée au deuxième tour éliminatoire des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024. Après la qualification de la Chinoise Siqi Yang – qui fait preuve d’un engagement impressionnant à seulement 15 ans –, de la Sud-africaine Sarah Baum et de la Japonaise Shino Matsuda, la Française Johanne Defay était de retour à l’eau dans la quatrième série, face à l’Australienne Molly Picklum. Malgré quatre points de suture à la tête suite à sa chute de la veille sur le récif, et toujours casquée, elle était déterminée à se qualifier en faisant preuve de technicité dans ce duel au sommet.



La surfeuse réunionnaise a commencé en chutant à la fin d'un long tube noté 2,83 points, avant d'enchaîner les manœuvres avec intensité sur sa vague suivante (4), prenant rapidement la tête de la série. L'Australienne a également chuté dans son premier tube noté 1 point, avant de répliquer avec un tube suivi de nombreuses manœuvres, terminant sa course sur le récif (5,83). À égalité à mi-série, Johanne Defay a scoré un superbe tube (7,83), assurant ainsi sa victoire avec un total de 11,83 contre 7,43 pour Molly Picklum.



La joie de rejoindre Vahine Fierro au troisième tour a été de courte durée, puisque les deux Françaises ont rapidement appris qu’elle se retrouveraient en face-à-face dans la troisième série, configuration ambivalente qui assure à la fois une élimination et une qualification en quarts.





Après Johanne, Kauli s’envole vers les huitièmes

Tandis que Teahupo’o dévoilait enfin ses nuances de bleu et de vert, Kauli Vaast, second surfeur de l'équipe de France en repêchage, a joué sa qualification pour les huitièmes de finale en début d’après-midi, avec comme objectif de doubler l'exploit de Johanne Defay. Encouragé par sa famille, ses coaches et les spectateurs présents sur le plan d'eau, Kauli Vaast est apparu très concentré. Il s'est jeté à l'eau en sachant qu'il n'avait pas le droit à l'erreur dans la quatrième série du round 2 de repêchage qui l'opposait au 18ème mondial, le Sud-africain Matthew McGillivray.



Grâce à sa parfaite connaissance de la vague de Teahupo’o, notre 'aito s'est engouffré dans un premier tube (4,17), récupérant rapidement la priorité après une vague plus modeste de son adversaire (3,50). Les échanges se sont poursuivis avec un autre tube de Kauli Vaast, surmonté d'un air reverse à la verticale (7,50), et la réplique de Matthew McGillivray (7,17). Le surfeur tahitien a continué sur sa lancée avec un petit tube et un autre enchaînement de manœuvres (5,67). Déterminé à scorer, il s'est offert deux vagues supplémentaires, lui permettant d'améliorer son total avec un 6,53, tandis que son adversaire a chuté sur sa dernière vague. Avec un score total de 14,03 (contre 10,67 pour le Sud-africain), Kauli Vaast a retrouvé le sourire, rejoignant avec soulagement et enthousiasme ses compatriotes de l'équipe de France, tous qualifiés pour le troisième tour.



Le tirage au sort a épargné les deux surfeurs masculins, qui échappent au face-à-face entre Français. Dans la troisième série, Kauli Vaast aura l’occasion de prendre sa revanche sur Griffin Colapinto, qui l’avait envoyé en repêchage. Dans la série suivante, Joan Duru devra se défaire du Mexicain Alan Cleland Quinonez, qui a pulvérisé l’Espagnol Andy Criere au deuxième tour. Le doute plane toutefois sur la poursuite de la compétition, ce lundi, en raison d’une dégradation météorologique en approche, le sud-ouest du territoire étant placé en vigilance orange pour vent violent depuis samedi soir.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 28 Juillet 2024 à 18:21 | Lu 277 fois