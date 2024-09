L'association Tama no te tairoto en quête d'une fenêtre web ouverte sur le lagon

Tahiti, le 12 septembre 2024 – L'association Tama no te tairoto, dont la mission vise à améliorer et partager les connaissances sur le lagon, lance un appel au don via la fondation Anāvai. L'objectif : ouvrir un site internet où les lagons continueront “d'inspirer, d'éduquer et de nourrir l'âme des générations à venir”, une fenêtre ouverte sur l'association et ses actions, qu'elles soient locales ou internationales.



En novembre 2021, l'association “des enfants du lagon”, Tama no te tairoto, a vu le jour sous l'impulsion de son président, Vetea Liao. Créée à l'origine afin de mettre en place un réseau d'observation de la ponte d'un corail spécifique, la mission de l'association a, depuis, évolué : “Depuis que nous avons créé notre page Facebook, toutes les semaines nous faisons des posts éducatifs sur la biodiversité du lagon. Nous sommes quelques photographes sous-marins et nous disposons également de biologistes, donc nous pouvons produire du contenu. Sauf qu’aujourd'hui, nous voulons vraiment toucher plus de monde, d'où le projet de création du site internent”, explique Vetea Liao. “Sur Facebook c'est bien, il y a du monde, mais une fois que la publication passe dans le fil d'actualité, elle disparaît et se perd. Le but du site internet c'est de vraiment réunir l'ensemble de l'information à un même endroit afin qu'elle reste accessible.”



L'association Tama no te tairoto s'est en effet donné pour mission de rassembler, préserver et partager les récits, images et connaissances liés au patrimoine marin actuellement menacé. En témoigne les différents épisodes de blanchissement des coraux ici en Polynésie, mais également ailleurs dans le monde. Un phénomène associé, selon la communauté scientifique, au changement climatique et à la démesure de l'activité humaine. L'ONU rapporte d'ailleurs que plus de 50% des récifs coralliens à l'échelle mondiale sont d'ores et déjà dégradés ou menacés. “Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de protéger un trésor unique”, assure l'association. “Participer à ce projet c'est faire de ce rêve une réalité, c'est laisser une empreinte positive sur notre avenir commun, c'est inspirer et éduquer les générations futures. Nous sommes très souvent sollicités pour des interventions scolaires et force est de constater pour le moment que nous n'avons pas encore assez de contenu local concernant les récifs coralliens.”



Et les “Enfants du lagon” ne comptent pas s'arrêter à la préservation des coraux : “Nous envisageons également de faire une petite partie sur les rivières. Il y a une vraie biodiversité également à mettre en avant concernant ce milieu-là et on veut montrer comment est-ce que cela fonctionne. Les gens ne se rendent pas compte mais le lagon et les rivières sont très connectés en fait. Tous les animaux des rivières ont une phase de leur existence en mer, et si tu coupes le lien, au travers de barrages, par exemple, tu vas perdre cette biodiversité. Il y a des espèces qui sont vraiment uniques en Polynésie et il nous tient à cœur de les mettre en avant afin qu'il y ait une réelle prise de conscience.”



L'association espère récolter 315 000 francs afin de permettre la création de son site internet et appelle tous les amoureux de la mer à se rendre sur le site de la fondation Anāvai :

