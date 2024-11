L'ambitieuse législation pour un Royaume-Uni sans tabac arrive au Parlement

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 05/11/2024 - Le Royaume-Uni veut devenir progressivement sans tabac: un projet de loi est présenté mardi au Parlement pour interdire sa vente à la génération née après 2009, une mesure ambitieuse qui ferait du pays un pionnier en la matière.



C'est "une législation révolutionnaire en matière de santé publique", a vanté le ministre de la Santé Wes Streeting. Elle va permettre de "sauver des milliers de vies et de protéger le NHS", le service public de santé, a-t-il affirmé.



Si ce texte est voté, les personnes nées après 2009 ne pourront jamais acheter légalement de cigarette. Ce sera "la première génération sans tabac de notre pays", a ajouté le ministre.



Le tabagisme est le principal facteur de risque de cancer du poumon, cancer le plus fréquent et le plus meurtrier dans le monde, selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé).



Au Royaume-Uni, il est responsable de la mort d'environ 80.000 personnes par an et d'un quart des décès par cancer.



Les travaillistes, arrivés au pouvoir en juillet, reprennent la proposition qui avait été présentée par les conservateurs en avril. La convocation des élections législatives début juillet avait mis un coup d'arrêt à son examen.



Le projet de loi est présenté mardi mais l'examen aura lieu à une date ultérieure et le parcours législatif pourrait prendre plusieurs mois.



Le tabagisme cause "une pression énorme sur le NHS, accaparant les rendez-vous, les scanners et les opérations et coûtant aux contribuables 3,1 milliards de livres sterling par an" (3,7 milliards d'euros), accuse le gouvernement.



D'autres pays, avant le Royaume-Uni, ont tenté de mettre en place une interdiction générationnelle de fumer. La Nouvelle-Zélande avait ainsi prohibé en 2022 la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Mais à leur arrivée au pouvoir fin 2023, les conservateurs avaient abandonné la mesure.



Interdire la vente de tabac aux jeunes nés entre 2006 et 2010 pourrait éviter près de 1,2 million de morts d'un cancer du poumon d'ici la fin du siècle, selon une étude pilotée par l'agence pour le cancer de l'OMS, le CIRC, et publiée en octobre.



- Restrictions sur le vapotage -



Outre cette interdiction générationnelle, Londres veut interdire de fumer dans des espaces extérieurs comme les aires de jeux pour enfants ainsi qu'aux abords des écoles et des hôpitaux.



En revanche, il n'est plus question de bannir le tabac dans les jardins des pubs, à l'extérieur des restaurants ou des stades, comme cela avait été évoqué en août dans la presse.



"Le secteur de la restauration a souffert ces dernières années et nous ne voulons pas ajouter de la pression", a dit le ministre de la Santé.



Le projet de loi prévoit d'interdire la publicité pour les produits de vapotage et d'imposer des restrictions sur leurs arômes et leur emballage.



Il veut bannir le vapotage des lieux où il est déjà interdit de fumer.



En 2023, 25% des Britanniques âgés de 11 à 15 ans avaient essayé le vapotage, selon des chiffres du gouvernement.



Les travaillistes ont déjà annoncé fin octobre que les cigarettes électroniques jetables, aux couleurs vives et aux goûts prisés des jeunes, seraient interdites à la vente à partir du 1er juin 2025.



"Si le Parlement adopte ce nouveau projet de loi sur le tabac, il placera le Royaume-Uni à l'avant-garde de la lutte pour l'éradication de l'une des inventions les plus nocives des temps modernes", a commenté Lion Shahab, co-directeur du groupe de recherche sur le tabac et l'alcool de l'UCL (University College London).



Ce professeur a appelé le gouvernement à mettre en oeuvre une stratégie globale de lutte contre le tabagisme, comprenant notamment le financement de services d'aide au sevrage.



Les critiques du projet de loi ont commencé à se faire entendre. Les mesures contre le tabac et le vapotage "pousseront ces deux produits dans les mains du marché noir", a réagi Chris Snowdon du think tank (groupe de réflexion) Institute of Economic Affairs.