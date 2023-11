L’agro-transformation pour développer l’autonomie alimentaire

Tahiti, le 7 novembre 2023 - Le ministre de l’Agriculture s’est rendu, ce mardi, chez l’un des plus gros producteurs de la Presqu’île en agriculture vivrière pour découvrir le fonctionnement de sa filière d’agro-transformation, une filière soutenue par le gouvernement pour développer l’autonomie alimentaire.



Sur invitation de l’un des plus gros producteurs de la Presqu’île en agriculture vivrière, Alexis Parker, le ministre de l’Agriculture s’est rendu à Teahupo’o, ce mardi, pour prendre connaissance de l’existence et du fonctionnement de sa filière d’agro-transformation, une filière soutenue par le gouvernement pour développer l’autonomie alimentaire.



Près de 4 hectares de terre du domaine Rose à la pointe Riirii de Teahupo’o seront attribués à l’organisation des épreuves de surf des JO 2024. Occupées par Alexis Parker pour ses tarodières, ces parcelles de terre domaniales devront lui être rétribuées après les épreuves. Mais dans quel état ? Actuellement, elles font l’objet de terrassement et de remblais pour accueillir après viabilisation, les infrastructures et équipements liés à l’organisation des jeux. Or, le drainage naturel et le ruissellement des eaux de rivières font de ce site une zone exceptionnelle et très favorable à la production de taro. Tout comme le ministre de l’Agriculture, il veillera à ce que les engagements des organisateurs des JO 2024 de remettre le site dans son état initial soient respectés.



Une filière innovante



Tous produits confondus, comprenant le taro, le ‘uru, la patate douce ou encore le po’e, le spécialiste de l’agro-transformation fournit chaque année plus de 50 tonnes de produits aux grossistes et aux cuisines centrales. Pour exemple, comme l’a indiqué Alexis Parker, “je préfère fournir les écoles et donc les enfants, et de ce fait je livre à la cuisine centrale de Papeete une tonne en moyenne par mois pour les 12 écoles de la capitale, 600 à 700 kilos pour la cuisine centrale de Faa’a”. Néanmoins, avec les directives du nouveau gouvernement de passer à 50% de produits locaux dans les assiettes des élèves, ces chiffres semblent encore insuffisants. Aussi, avec un projet d’installation d’une véritable structure de transformation, l’agriculteur de Teahupo’o envisage de propulser sa filière pour la rendre “plus professionnelle” et en appelle aux agriculteurs “pour fournir encore plus de produits plutôt que d’essayer de les vendre en bord de route”. Son appel s’adresse aussi au gouvernement pour envisager la mise en place d’une défiscalisation spécifique à son activité. D’autre part, avec un ratio d’un hectare cultivable pour une à deux familles en termes de main-d’œuvre, s’ajoutant à cela une à deux familles par unité de transformation, la filière semble favoriser l’emploi local. Vu sous cet angle, un tel projet ne pourra qu’être soutenu par le Pays, qui mise notamment sur le développement de l’autonomie alimentaire. Le ministre en a pris acte.

La MFREO Tumoana Rama de Vairao sera bientôt rénovée Dans la suite des visites des maisons familiales, rurales d’éducation et d’orientation (MFREO), le ministre de l’Agriculture Taivini Teai s’est rendu ce mardi à la MFREO Tumoana Rama de Vairao. L’occasion pour la direction et pour la commune annexe de Vairao de présenter une doléance de dé-classification du site, actuellement en zone rouge, afin de lui attribuer dans un premier temps le label bleu et de concrétiser ensuite la rénovation du centre devenu trop vétuste et hors normes en termes de sécurité. En effet, créée il y a plus de 30 ans à l’initiative de l’ancien tāvana Roger Doom, la toute première maison familiale et rurale de Polynésie a été bâtie en contrebas d’un talus qui a connu bon nombre d’éboulements, mettant ainsi en danger ses occupants. Pour le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa, “la protection de ce talus est un sujet qui prime au niveau de la commune, et nous confirmons que nous voulons maintenir cet établissement sur ces lieux tout en respectant les conditions et en mettant en œuvre la sécurité pour nos enfants et l’ensemble du corps enseignant”. Pour sa part, le ministre de l’Agriculture a indiqué être d’avis “de garder cet établissement sur ce site, étant la première MFR de Polynésie. Donc ma visite d’aujourd’hui est importante. Je verrai avec ma collègue ministre du Logement, Minarii Galenon, pour que cette zone rouge passe définitivement en zone bleue, sans jeu de mot, pour que la rénovation puisse se faire”, a-t-il rassuré.

Rédigé par Paora’i Raveino le Mardi 7 Novembre 2023 à 19:47 | Lu 258 fois