L'agence Air Tahiti de Papeete fait peau neuve

Tahiti, le 26 mars 2024 – Air Tahiti a rouvert ce lundi son agence historique à Papeete. Après plus d'un an et demi de travaux, la compagnie a dévoilé des locaux au design moderne et épuré, dans le but d'offrir un espace accueillant pouvant répondre aux besoins de sa clientèle. En 2023, sur le site temporaire situé à une rue de là, 80 000 billets ont été vendus.



L'agence historique d'Air Tahiti, située en face du Fare Loto, avenue Maréchal Foch, a fait peau neuve. Après un an et demi de travaux de restauration, les nouveaux locaux ont été inaugurés en grande pompe ce lundi soir. Sur les vestiges de l'agence lancée il y a 23 ans, Air Tahiti a souhaité "réinventer l'expérience offerte à ses clients". La compagnie aérienne a ainsi "tout repensé" pour améliorer l'accueil des visiteurs, dans un bâtiment devenu trop exigu au vu de sa fréquentation.



"Les clients s'étaient finalement habitués à l'agence temporaire. Nous avions d'ailleurs beaucoup apprécié notre installation là-bas, avec un espace plus généreux", confie Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti. "Le manque d'espace constituait le principal inconvénient des locaux où nous sommes. Mais cela était dû à la configuration des lieux. Nous avons donc tout repensé et tout cassé pour que les clients se sentent plus à l'aise."



Quant aux nouveaux locaux, ils arborent un mobilier flambant neuf et contemporain. Au rez-de-chaussée, six comptoirs de vente ont été installés. À l'étage, trois comptoirs "Séjours dans les îles", un espace "Ura" pour les clients voyageant régulièrement et deux guichets dédiés aux cartes de réduction ont été disposés. "Nous avons plus de comptoirs que d'agents", plaisante même Manate Vivish. Par ailleurs, un guichet réservé aux évacuations sanitaires a également trouvé sa place dans le nouveau bâtiment. "C'est un service particulier pour les passagers transférés par la CPS, que ce soit pour des évacuations urgentes ou non. D'ailleurs, nous souhaitons depuis longtemps ouvrir un comptoir à l'intérieur de l'hôpital. Nous le demandons depuis des années, mais cela bloque au niveau des autorisations", révèle-t-il également.

Presque au million



Avec cette nouvelle agence, Air Tahiti espère faire "exploser" ses ventes de billets en agence. L'année dernière, dans les locaux temporaires, 80 000 billets avaient été vendus. "Nous avons presque atteint le million de passagers transportés. Et avec Air Moana, nous dépassons cette barre", révèle le directeur de la compagnie. Un trafic important, qu'il attribue à "la baisse des tarifs et à l'augmentation des fréquences de vols qui ont stimulé le trafic".



Mais cette soirée a également marqué un passage de flambeau riche en émotions entre le directeur actuel d'Air Tahiti et son directeur délégué, Edouard Wong Fat, qui prendra prochainement sa place. "Je m'apprête à partir et c'est difficile, car j'ai travaillé et côtoyé beaucoup de personnes ici. Des liens se sont tissés. Nous avons traversé des moments difficiles. Mais je laisse la compagnie entre de très bonnes mains et je suis particulièrement heureux de voir arriver Edouard", confie Manate Vivish. "Il a beaucoup de volonté, il va casser la baraque".





Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 26 Mars 2024 à 12:15 | Lu 1353 fois