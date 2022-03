L’additif E171 bientôt interdit au fenua

Tahiti, le 23 mars 2022 – La mise sur le marché des produits alimentaires contenant du dioxyde de titane seront interdits à partir de juillet en Polynésie française.



Interdits depuis 2020 en France métropolitaine, les produits de consommation contenant du dioxyde de titane, l’additif E171, destinés à l’alimentation humaine, seront bientôt interdits à la vente au fenua aussi. Le conseil des ministres a pris un arrêté dans ce sens mercredi. La mesure entrera en vigueur "dans trois mois". Il s’agira d’une suspension de l’autorisation de mise sur le marché pour une durée d’un an renouvelable.



Présent dans un grand nombre de confiseries et de pâtisseries industrielles l’additif E171 est utilisé pour ses propriétés colorantes en pigment blanc et opacifiantes. On le retrouve aussi dans certains yaourts ou crèmes glacées.L'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) estime que le E171 en tant qu'additif alimentaire ne peut plus être considéré comme sûr, en raison du risque qu’il présente pour le matériel génétique des cellules de ses consommateurs. Une étude, réalisée par l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) en 2017, a montré que l’exposition orale chronique au dioxyde de titane sur des rats altérerait leur système immunitaire, provoquant des lésions cancérigènes.