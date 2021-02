L'Université généralise les repas à 120 Francs

Tahiti, le 23 février 2021 - Le resto'U de Outumaoro sert des repas à tous les étudiants au prix de 120 Fcfp jusqu'à la fin de l'année universitaire.



Si depuis le 25 janvier, les étudiants boursiers pouvaient déjeuner au restaurant universitaire avec un repas complet pour le prix de 120 Fcfp, la mesure est généralisée à l'ensemble des étudiants du campus de Outumaoro depuis lundi. Ce tarif défiant toute concurrence sera en application jusqu’à la fin de l’année universitaire, fin mai, "pour face à la précarité des étudiants accentuée par la crise Covid", indique un communiqué diffusé mardi pour médiatiser l'initiative.

Cette décision est prise en application des annonces faites par le président de la République lors de son déplacement sur le campus de l’Université Paris-Saclay, le 21 janvier dernier. Le chef de l'Etat avait alors annoncé que l'ensemble des étudiants français pourront avoir accès à deux repas par jour pour le prix d'un euro le repas dans les restos 'U, afin de leur permettre de faire face aux conséquences de la crise du Covid-19.

Le resto'U de Outumaoro a ainsi débuté la semaine en servant des repas composés d’une entrée, d'un plat chaud “fait maison” et d’un dessert au tarif de 120 Fcfp, selon les préconisations du ministère de l’Enseignement supérieur. Et de justifier : "En leur permettant de bénéficier d’un repas complet et équilibré, cette mesure soutient tous les étudiants sans condition de ressources dans la réussite de leurs études - un estomac rempli étant une condition sine qua non pour maintenir son attention durant les journées de cours."