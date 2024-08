L"UE met en garde Musk avant son interview sur X en direct avec Trump

Bruxelles, Belgique | AFP | lundi 12/08/2024 - Le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton, a mis en garde lundi Elon Musk, propriétaire de X, à quelques heures d'une interview en direct avec Donald Trump, lui rappelant les obligations de modération sur le réseau social pour éviter "l'amplification de contenus dangereux".



Dans un courrier adressé au milliardaire américain, dont l'AFP a obtenu une copie, Thierry Breton lui rappelle ses obligations dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques (DSA), soulignant en particulier que cet impératif de modération s'applique à tous les utilisateurs de X, "y compris vous-même".



Elon Musk, qui a racheté le réseau social en 2022, compte plus de 193 millions d'abonnés.



Coutumier des messages incendiaires contre les démocrates américain, le milliardaire doit interviewer lundi soir en direct sur X le candidat républicain à la présidentielle qu'il soutient avec force. Cet échange "sera aussi accessible aux utilisateurs (de X) au sein de l'UE", rappelle Thierry Breton dans sa missive.



"Mes services et moi-même seront extrêmement vigilants (...) concernant d'éventuelles violations du DSA et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les outils à notre disposition, y compris des mesures temporaires, si cela s'avérait nécessaire pour protéger les citoyens européens", poursuit M. Breton.



Le DSA oblige toutes les plateformes en ligne à mettre en place un système de signalement de contenus problématiques et d'agir "promptement" pour retirer tout contenu illicite ou d'en rendre l'accès impossible dès qu'elles en ont connaissance.



Après avoir racheté Twitter, Elon Musk a procédé à une vague massive de licenciements qui a décimé les équipes de modération du réseau social.



Bruxelles a ouvert en décembre une enquête formelle contre le réseau social X, soupçonné de manquements à ses obligations en matière de lutte contre la désinformation. La Commission européenne avait en particulier pointé du doigt le faible nombre de modérateurs et un système de signalement des contenus illicites peu efficace. Le réseau social avait alors assuré qu'il restait "engagé à respecter la réglementation".