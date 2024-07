L'Otan, réunie en sommet, commence à envoyer des avions F-16 en Ukraine

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 10/07/2024 - Les pays membres de l'Otan ont annoncé mercredi avoir commencé à transférer des avions de combat F-16 à l'Ukraine, leurs dirigeants réunis à Washington tentant de surmonter les incertitudes politiques qui entourent ce sommet historique.



Ces appareils "rapprochent d'une paix juste et durable", s'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent dans la capitale américaine.



Les F-16, en provenance du Danemark et des Pays-Bas, "voleront dans le ciel ukrainien cet été", a précisé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.



La Maison Blanche a de son côté ajouté que la Belgique et la Norvège s'étaient engagées à fournir d'autres appareils à l'Ukraine, qui fait face à un barrage croissant de missiles russes.



Après avoir fêté en grande pompe la veille au soir le 75e anniversaire de l'alliance militaire occidentale, les leaders des Etats de l'alliance se réunissent au sein du Conseil de l'Atlantique nord, l'organe politique suprême de l'Otan.



Le président américain Joe Biden a confirmé mardi soir que les alliés allaient aussi fournir à l'Ukraine un total de cinq systèmes de défense antiaérienne supplémentaires, dont quatre batteries de type Patriot, des missiles sol-air particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques russes.



L'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Italie doivent également y contribuer.



"La Russie ne gagnera pas", a promis avec force Joe Biden, 81 ans, dans un discours très attendu mardi après les interrogations sur sa capacité à défendre les couleurs du camp démocrate, à quatre mois de l'élection présidentielle américaine.



La Russie a intensifié dernièrement ces frappes de missiles contre l'Ukraine, en dévastant notamment le plus grand hôpital pour enfants du pays, à Kiev. Les missiles russes ont aussi détruit la moitié des capacités de production d'électricité de l'Ukraine.



Les Alliés se sont également engagés à fournir d'autres Patriot ou missiles équivalents "cette année", et des "dizaines" de systèmes tactiques de défense antiaérienne, "dans les prochains mois", selon le président américain.



- L'ombre de Trump -



Plus de deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine, ce soutien ne "va pas de soi", a tenu à rappeler mardi soir le secrétaire général sortant de l'Otan, Jens Stoltenberg, lors d'une cérémonie dans l'auditorium où a été signé il y a 75 ans le Traité de l'Atlantique fondant l'organisation du même nom.



L'Ukraine souhaite recevoir une invitation formelle à rejoindre l'Otan, mais devra encore attendre face à l'opposition de plusieurs pays, dont les Etats-Unis.



Mais les membres de l'organisation sont d'accord pour reconnaître que l'Ukraine est sur une "voie irréversible" vers son adhésion à l'Alliance atlantique, ont affirmé des diplomates. Et, selon le chancelier allemand Olaf Scholz, les décisions prises par l'Otan "procurent à l'Ukraine la clarté dont elle a besoin".



Les chefs d'Etat et de gouvernement sont arrivés mardi dans la capitale américaine, à l'exception du président français Emmanuel Macron, attendu mercredi. Il tentera de réaffirmer sa place sur la scène internationale, alors que ses partenaires s'inquiètent d'un affaiblissement de la France après les élections législatives.



Le sommet de Washington intervient dans un climat d'incertitude politique aux Etats-Unis, où le président Biden fait face à une fronde d'élus démocrates le sommant d'abandonner la course à un second mandat en novembre face à Donald Trump.



L'ombre de l'ancien président républicain, qui s'est souvent montré critique de l'Otan et dont certains propos ont semblé fragiliser le principe d'assistance mutuelle prévu par l'article 5 du traité, plane sur le sommet.



"Je m'attends à ce que, quel que soit le résultat des élections, les Etats-Unis restent un allié solide et loyal de l'Otan", a toutefois déclaré mercredi M. Stoltenberg.



Donald Trump ne s'est pas privé de commenter ce sommet en assurant mardi que sans lui, "il n'y aurait probablement plus d'Otan maintenant". Il a ainsi mis à son crédit les engagements pris par les Européens à dépenser plus pour leur défense.



Outre un Conseil de l'Atlantique Nord, les dirigeants doivent participer à un dîner dans la soirée, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense faisant de même de leur côté.



Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui assure la présidence de l'UE, aura l'occasion de rendre compte de ses déplacements à Moscou et à Pékin, très mal perçus notamment à Washington.



Le président ukrainien doit lui rencontrer des élus, avant de participer à un Conseil Otan-Ukraine jeudi, au dernier jour du sommet. Ce jour-là sera scruté l'état de la forme du président Biden lors d'une rare conférence de presse.