L'Oclaesp, un office pour lutter contre les atteintes à l'environnement au fenua

Tahiti, le 10 février 2023 – L'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique est officiellement créé en Polynésie depuis le 21 octobre dernier afin de lutter contre les différentes problématiques environnementales qui menacent la faune et la flore du fenua. Un “état des lieux précis” en matière d'atteintes à l'environnement doit être dressé lors d’une conférence réunissant les services de l'État et du Pays, le 20 février.



Pollutions marines et terrestres, traitement des déchets, biosécurité, dégazages sauvages de navires étrangers, braconnage d'espèces protégées : de nombreuses problématiques environnementales impactent régulièrement la faune et la flore du fenua. Afin de lutter contre ces fléaux, un office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) a été créé le 1er octobre dernier.



Tel que l'explique le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le général Frédéric Saulnier, cette création s'inscrit dans le cadre d'une “stratégie générale” de “structuration de nos organisations face aux priorités identifiées en Polynésie […] Lors mon arrivée il y a un peu plus de deux ans, trois problématiques majeures étaient notamment identifiées sur le territoire : le trafic de stupéfiants, les violences intrafamiliales et les atteintes à l'environnement. Sur la première problématique, vous le savez, nous avons mis en place, en 2021, l'Ofast et la Cross, et sur la seconde la Maison de confiance et de protection de la famille. Il nous fallait donc prendre en compte la troisième et dernière problématique de l'environnement et de la santé publique à travers la création, le 1er octobre 2022, d'un détachement local de cet office central qui est basé à Arcueil”.



Transversalité



Cet office, qui compte cinq enquêteurs de la gendarmerie, a été installée dans la caserne de gendarmerie de Bruat, comme l'antenne de l'Ofast et les autres unités de police judiciaire afin, tel que l'explique le général Saulnier, de travailler en synergie et “transversalité” : “L'idée est que ces services rattachés à la Gendarmerie mais à vocation interministérielle puissent travailler ensemble car dans le domaine de la criminalité, les problématiques nécessitent régulièrement une approche globale et une coordination des moyens.” Frédéric Saulnier précise par ailleurs que “les pollutions marines ou terrestres, la problématique des déchets, le braconnage, le trafic d'espèces protégés (ex : tortues, requins...), le dopage, les trafics médicamenteux, la problématique des extractions de matériaux dans les rivières et sur les plages” seront notamment “dans le spectre des compétences de ce détachement de l'Oclaesp nouvellement créé et qui pourrait être inauguré lors d'une prochaine venue ministérielle”. En synthèse, il s'agit pour la gendarmerie de “mettre en place des organisations pérennes, des structures dédiées face à des enjeux et des défis qui le sont tout autant”.



En matière d'atteintes à l'environnement, notons par ailleurs qu'une conférence réunissant les services de l'État et du Pays aura lieu le 20 février prochain à la présidence comme l'explique le procureur général près la cour d'appel de Papeete, Thomas Pison : “Cette conférence est une première mais aussi une obligation puisque nous devons, une fois par an, réunir tous les services impactés et impliqués dans la lutte contre les atteintes à l'environnement. Cette obligation résulte d'une circulaire de novembre 2021 du garde des Sceaux qui donne cette compétence au procureur général.”