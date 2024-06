L'OPH coupe ses demandes en ligne de Fare OPH et AAHI jusque 2025

Tahiti le 6 juin 2024. L’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) informe la population de l’interruption temporaire des services en ligne concernant les demandes de Fare OPH et de matériaux AAHI. Cette suspension sera effective à compter de ce vendredi 7 juin 2024 à partir de 12 heures et se prolongera jusqu’au 31 décembre 2024, en raison de travaux de maintenance nécessaires.



"Cette décision a été prise afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services numériques. Ces travaux de maintenance permettront d’optimiser le fonctionnement des plateformes pour garantir ainsi, une meilleure expérience utilisateur à l’avenir", explique un communiqué de l'organisme qui va isoler les demandes dans les îles jusqu'en fin d'année et condamne les demandeurs à procéder par courrier ou à se déplacer sur Papeete et Taravao.

Cependant, la « simulation » d’une demande en ligne restera accessible. Les dossiers complets pourront être déposés physiquement à l’agence OPH de Papeete située dans la Rue des Remparts et à l’agence de Taravao.

Les horaires d’ouverture demeurent inchangés pour permettre aux usagers de continuer leurs démarches sans interruption. Par ailleurs, les gestionnaires instructeurs resteront disponibles par téléphone et par e-mail pour répondre aux questions et fournir l’assistance nécessaire.

Pour toutes les demandes en cours, le service clientèle de l’OPH assurera la continuité de l’instruction des dossiers. Cependant, les demandeurs ne pourront plus modifier les informations de leur dossier en ligne. Un courriel leur sera adressé pour les tenir informés de l’état de leur dossier.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 6 Juin 2024 à 12:42 | Lu 747 fois