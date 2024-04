L'Irlande veut renvoyer des migrants au Royaume-Uni

Dublin, Irlande | AFP | dimanche 28/04/2024 - Le Premier ministre irlandais Simon Harris a adopté dimanche une position de fermeté face à Londres en matière d'immigration, prévenant que son gouvernement voulait renvoyer des migrants au Royaume-Uni face à l'afflux lié à la politique britannique d'expulsions vers le Rwanda.



Selon le gouvernement irlandais, 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation irrégulière se font via la frontière terrestre - ouverte en vertu de l'accord de paix de 1998 - entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.



"Chaque pays a le droit d'avoir sa propre politique en matière d'immigration, mais je n'ai certainement pas l'intention de laisser la politique migratoire de quiconque affecter l'intégrité de la nôtre", a déclaré dimanche Simon Harris, selon les médias irlandais.



La fermeté affichée par le chef du gouvernement centriste intervient après que son homologue britannique Rishi Sunak, interrogé sur l'afflux invoqué par Dublin, a évoqué l'effet dissuasif de la nouvelle loi qui doit permettre au Royaume-Uni d'expulser prochainement des migrants vers le Rwanda.



"L'Irlande n'offrira en aucun cas une échappatoire pour les défis migratoires de quiconque. C'est très clair", a averti Simon Harris.



Le dirigeant irlandais a en outre souligné que sa ministre de la Justice présenterait mardi au gouvernement ses propositions pour mettre en oeuvre une nouvelle politique pour renvoyer des migrants au Royaume-Uni.



Selon le média public irlandais RTE, citant un porte-parole du Premier ministre, ces propositions doivent viser à "amender la loi actuelle concernant la désignation de pays tiers sûr et permettre le renvoi vers le Royaume-Uni des demandeurs de la protection internationale non-admissibles".



Refus de Londres



Il s'agit "d'une mesure parmi de nombreuses autres que nous prenons pour renforcer notre système et faire en sorte qu'il soit fort, efficace et agile", a souligné le porte-parole.



Mais côté britannique, un porte-parole du gouvernement a déclaré au journal The Guardian que Londres n'accepterait aucun retour de demandeurs d'asiles en provenance de l'UE via l'Irlande "jusqu'à ce que l'UE accepte que nous puissions les renvoyer en France".



"Nous sommes totalement concentrés sur la mise en oeuvre du plan Rwanda et continuerons à travailler avec les Français pour empêcher les bateaux" de clandestins "de traverser la Manche", a ajouté le porte-parole.



L'Irlande, pays membre de l'Union européenne de cinq millions d'habitants, est en proie ces derniers mois à des tensions croissantes au sujet de l'hébergement des migrants, avec une multiplication de manifestations hostiles parfois émaillées d'incidents violents.



Sur RTE, la ministre irlandaise de la Justice Helen McEntee - responsable des questions intérieures - a indiqué samedi qu'elle évoquerait le renvoi de migrants vers le Royaume-Uni avec le ministre britannique de l'Intérieur James Cleverly lors d'une visite à Londres lundi.



"Ce qui est clair dans la décision qu'a prise le Royaume-Uni en choisissant le Brexit est qu'ils observent une hausse des demandeurs d'asile dans leur pays", a déclaré la ministre.



"Mon souci en tant que ministre de la Justice est de faire en sorte que nous ayons un système et des structures en matière d'immigration efficaces", a-t-elle déclaré. "C'est pourquoi je présenterai une législation d'urgence cette semaine pour faire en sorte que nous puissions en effet renvoyer des gens de manière efficace au Royaume-Uni", a-t-elle ajouté.