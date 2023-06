L'Indonésie expulse le fugitif français Thierry Ascione, arrêté à son arrivée aux Pays-Bas

La Haye, Pays-Bas | AFP | vendredi 23/06/2023 - Le fugitif français Thierry Ascione, réclamé par la France où il a été condamné il y a 20 ans pour un double meurtre, a été expulsé par l'Indonésie et arrêté à son arrivée vendredi à Amsterdam.



L'homme de 64 ans avait été placé en rétention il y a plus d'un an et demi par les services d'immigration en Indonésie où il avait été appréhendé pour séjour irrégulier.



La France a longtemps cherché, en vain, à obtenir son extradition, selon les autorités françaises.



Thierry Ascione avait été condamné en 2001 en France à la prison à perpétuité par contumace pour l'assassinat d'un couple de restaurateurs français au Guatemala en décembre 1991 pour s'emparer de leurs économies.



En fuite après les faits, il a été arrêté à l'aéroport parisien de Roissy en 1995, puis remis en liberté conditionnelle en 2000 avant de disparaître six mois avant le début de son procès.



Expulsé jeudi, M. Ascione a été interpellé vendredi à son arrivée à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol par la police néerlandaise à sa descente d'un avion parti de la capitale indonésienne Jakarta, sur la foi d'un mandat d'arrêt international et d'une notice rouge émise par Interpol.



"Je peux confirmer que nous avons arrêté un Français de 64 ans ce matin à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la maréchaussée néerlandaise, "il sera extradé ultérieurement vers la France".



Selon un responsable de l'ambassade de France à Jakarta, Thierry Ascione a quitté l'Indonésie jeudi soir après la délivrance par les autorités françaises d'un laissez-passer lui permettant de regagner son pays.



Sollicités par l'AFP, les services de l'immigration indonésienne n'ont pas souhaité confirmer cette information.



L'avocate du fugitif, Salomé Cohen, a précisé à l'AFP que son client était "arrivé aux Pays-Bas à 7H50 et (devait) être placé en garde à vue pendant trois jours avant une audience qui va devoir statuer sur son mandat d'arrêt européen".



Cette audience se tiendra probablement mardi à Amsterdam, a ajouté Me Cohen, qualifiant l'état de santé de son client de "très préoccupant".



"La procédure judiciaire néerlandaise (...) pourrait prendre quelques jours à quelques semaines", a précisé à l'AFP une source française proche du dossier.



Connu comme un petit truand marseillais avec 11 condamnations, il était arrivé au Guatemala en 1991 et s'était reconverti dans les affaires pour tenter de vendre des camions à la junte militaire.



C'est pour l'assassinat d'un couple français de restaurateurs dans ce pays qu'il a été condamné en 2001.



Thierry Ascione nie ce crime. Selon Me Cohen, son client "veut être en France et bénéficier d'un procès".



Selon la source française proche du dossier, le retour en France de Thierry Ascione "lui permettra de demander à être rejugé, en sa présence, dans un délai d'un an".



Thierry Ascione a longtemps vécu à l'étranger, notamment aux Philippines, avant d'arriver en Indonésie. Il avait accosté en octobre 2021 dans les îles indonésiennes Talaud, après une avarie survenue sur son voilier.



L'immigration indonésienne a tenté ces derniers mois de l'expulser vers la France à quatre reprises, selon son avocate, mais les compagnies aériennes avaient refusé de le transporter sans escorte.