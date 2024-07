L'Ifrecor lance son concours pour la protection du récif corallien

Tahiti, le 18 juillet 2024 – Dans le cadre de son plan d'action 2024-2028 pour la protection des récifs coralliens, l'Ifrecor Polynésie organise la première édition de son concours “Les Trophées To'a Reef”, du jeudi 18 juillet au mercredi 2 octobre prochain. L'occasion de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs locaux, qu'ils soient privés, publics ou associatifs.



Le sujet est désormais récurent et inquiète. Le blanchissement des coraux interpelle de plus en plus la communauté scientifique mondiale et, à plus forte raison, les autorités locales du Pays et de l'État. “Nous allons entrer dans l'année de l'Océan, qui sera ponctuée par un congrès de l'ONU à Nice, en juin 2025, dédié à ces problématiques, et la Polynésie française, dans ce cadre, a une contribution à apporter”, explique le haut-commissaire, Éric Spitz. “Pour l'occasion, nous avons choisi différents axes : les grands fonds marins, la protection de l'océan, les énergies renouvelables et les récifs coralliens. Concernant ce dernier axe, nous voulons en faire le cœur de notre présentation à Nice l'année prochaine.” Une échéance qui motive le Pays et l'État à mobiliser les différents acteurs locaux dans le cadre du premier concours des “Trophées To'a Reef”, qui aura lieu du 18 juillet au 2 octobre : “Nous voulons mobiliser toutes les énergies”, poursuit le haut-commissaire. “Donc non seulement les collectivités locales, l'État, l'université, mais aussi les entreprises privées, d'où le fait que l'on associe le Cluster maritime à cette initiative, ainsi que les écoles qui pourront participer à leur mesure à ce concours.”





Les Trophées To'a Reef ont pour objectif principal de soutenir et récompenser les meilleurs projets en faveur de la préservation des récifs et des lagons de Polynésie française, en contribuant à la continuité et au déploiement d'une action ou d'un programme en cours en faveur de ces derniers. Le concours se compose d'un Grand prix toutes catégories, de quatre prix pour les différentes catégories d'acteurs et de six prix pour les écoles. “Très concrètement, il y a deux aspects à ce concours”, souligne l'Ifrecor. “D'une part, il y a la partie appel à projets sous forme de concours afin de faire travailler les différents acteurs ensemble. Quant à l'autre part très importante de ce projet, il est question de mobiliser l'ensemble des scolaires, de la maternelle au lycée, pour qu'ils puissent montrer, à leur manière, que le corail, ce n'est pas un caillou mais un être vivant qu'il faut protéger.”



“Les récifs sont les protecteurs des côtes”



Pour rappel, la Polynésie française dispose d'une surface récifale quatre fois plus vaste que l'ensemble de ses terres émergées qui ne représentent que 3 726 km2, contre 15 000 km2 de récifs et de lagons. Un constat qui ne laisse que très peu de place au doute quant à l'importance de la bonne santé des coraux pour les îles et atolls polynésiens. “Les récifs sont les protecteurs des côtes, ils nous protègent des houles, ils constituent des habitats pour une faune marine abondante, et immanquablement, ils contribuent à la régulation du climat”, expose le ministre en charge de l'Environnement et des Ressources marines, Taivini Teai. “Hélas, cet environnement est menacé et exposé, en raison du réchauffement climatique, de la surprédation et de l'activité de l'homme. Il nous faut donc désormais concilier développement et durabilité, penser global et agir local.” D'autant que les trois premiers secteurs économiques de la Polynésie française, à savoir le tourisme, la pêche hauturière et côtière, ainsi que la perliculture, sont étroitement liés et dépendants de la santé du récif corallien. Le combat est réel et, hélas, ne fait que commencer.



Liste des prix :

Grand prix To'a Reef 2024 toutes catégories : 1 000 000 de francs

Prix To'a Reef 2024 de l'innovation : 500 000 francs

Prix To'a Reef 2024 des archipels : 500 000 francs

Prix To'a Reef 2024 de la sensibilisation : 500 000 francs

Prix To'a Reef 2024 du coup de cœur du public : 500 000 francs

Six prix des écoles “Mon récif, ma culture” : 100 000 francs

Pour candidater :

Les dossiers de candidature aux Trophées To'a Reef de l'Ifrecor Polynésie sont disponibles en ligne : Pour les associations et acteurs privés : https://forms.gle/yQ1wtunHURHZ84em8

Pour les établissements scolaires : https://forms.gle/yQ1wtunHURHZ84em8

Pour tout renseignement complémentaire : Les dossiers de candidature aux Trophées To'a Reef de l'Ifrecor Polynésie sont disponibles en ligne :Pour tout renseignement complémentaire : [email protected]

Rédigé par Wendy Cowan le Jeudi 18 Juillet 2024 à 19:00 | Lu 228 fois