L’IHF Trophy Oceania enfin à Tahiti

Tahiti, le 16 décembre 2024 - Créé depuis de nombreuses années, l'IHF (International Handball Federation) Trophy Oceania réunit six nations du handball de la zone Océanie en moins de 18 et moins de 20 ans. Un moment fort pour le handball polynésien, tenant du titre en U18.



Ça y est, c’est fait. Tahiti a réussi à organiser les Oceania du handball, le fameux IHF Trophy Oceania tant convoité. Depuis lundi 10 heures, les six nations représentées pour cet événement – les îles Cook, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, Tahiti, les Samoa américaines et la Nouvelle-Calédonie – ont donné le coup d’envoi de cette édition 2024.



Organisée tous les deux ans pour les garçons, en alternance avec les filles, cette compétition internationale voit les meilleurs jeunes de l’Océanie s’affronter durant une semaine. Une satisfaction pour la présidente de la Fédération tahitienne de handball, la dynamique et très impliquée Valérie Nena. “C’était important pour nous d’organiser cet événement. Cela fait depuis 2014 que nous y participons et nous avons toujours bien figuré. Le handball est vraiment bien implanté dans le Pacifique. Il y a beaucoup de joueurs et de joueuses. Chez nous, c’est pareil : nous avons une très belle génération qui arrive. Il y a deux ans, nous avons gagné l’IHF Trophy avec nos moins de 18 garçons, qui se déroulait aux îles Cook. C’est une génération qui pourrait faire de très bons résultats aux Jeux du Pacifique 2027, mais malheureusement, le handball n’est toujours pas inclus au programme.” Difficilement compréhensible pour une discipline phare des Jeux olympiques.



“Rien n’est acquis”



Pour ces jeunes prodiges du handball, ce rendez-vous permet de mettre la barre haut en termes d’exigence. Avec des matchs de deux fois trente minutes, les équipes joueront deux matchs chacune en U18, et trois pour les U20, pour tenter de se qualifier pour la finale, car seules les deux premières de chaque poule pourront y accéder, vendredi. Un objectif pour tous, et à chaque compétition son lot de surprises. “Tous les deux ans, les oppositions changent. Les générations ne sont plus les mêmes, du coup rien n’est acquis. Ce matin (lundi, NDLR), nos U18 sont bien rentrés dans la compétition en battant les îles Cook. Mais ça a été difficile, car les îles Cook ont bien progressé et nous ont posé des problèmes. Toutes les équipes se préparent pour ce tournoi tout au long de l’année. Grâce aux efforts de la fédération, on a réussi à faire venir certains de nos jeunes U20 qui jouent en métropole pour représenter le pays. C’est important pour eux d’être là, ils en sont fiers”, nous expliquait Hanere Teva, le coach de la formation U20 de Tahiti.



Même son de cloche du côté de nos voisins de la Nouvelle-Calédonie. Après nous avoir obtenu une victoire contre Tahiti qu’ils cherchaient depuis longtemps lors du premier match, l’entraîneur Albert Chambonnier saluait l’organisation, mais surtout le niveau des équipes présentes. “C’est tellement un plaisir de participer à ce genre de compétition. Le niveau proposé par les équipes permet à nos joueurs de progresser. Nous avons mis en place beaucoup de choses chez nous pour permettre à notre sport d’évoluer. Nous avons un pôle espoirs qui marche bien et on arrive à envoyer quelques jeunes en métropole. Et quand on leur propose de se mesurer à ce qu’il se fait de mieux dans le Pacifique, il faut qu’ils jouent le jeu à fond. C’est ce qu’ils ont fait sur ce match, j’espère qu’ils continueront toute la semaine.” Une semaine qui risque d’être intense vu la qualité du jeu proposé lors des premières rencontres.



Programme de la semaine à la salle Hubert-Langy à Titioro

U18

Lundi 16 décembre :

10 heures : Samoa américaines-Nouvelle-Zélande 12 heures : Îles Cook-Tahiti Mardi 17 décembre :

10 heures : Nouvelle-Calédonie-Samoa américaines 12 heures : Australie-Îles Cook Mercredi 18 décembre :

10 heures : Nouvelle-Zélande-Nouvelle-Calédonie 12 heures : Tahiti-Australie U20

Lundi 16 décembre :

14 heures : Nouvelle-Calédonie-Tahiti 16 heures : Australie-Nouvelle-Zélande Mardi 17 décembre :

14 heures : Tahiti-Australie 16 heures : Nouvelle-Zélande-Nouvelle-Calédonie Mercredi 18 décembre :

14 heures : Tahiti-Nouvelle-Zélande 16 heures : Nouvelle-Calédonie-Australie



les finales se joueront vendredi 20 Décembre











