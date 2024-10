L'IEOM annonce une baisse des taux directeurs pour soutenir l'économie

Tahiti, le 30 septembre 2024 - Face à une reprise économique actuelle au Fenua, l’Institut d’Émission d’Outre-Mer (IEOM) a suivi l'exemple de la Banque centrale européenne en réduisant ses taux directeurs de 0,25%. Cet ajustement vise à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises et les ménages, tout en stimulant les investissements.



Dans le sillage de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) le 12 septembre 2024, l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) a procédé à un ajustement de ses taux directeurs (taux d'intérêt fixé par une banque centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques commerciales) dans la zone Franc Pacifique. Cette baisse, modérée mais significative, est décidée pour dynamiser l’économie polynésienne. Alors que l'inflation y reste sous contrôle, ce geste monétaire vise à soutenir un rebond encore fragile, tout en préservant l’équilibre du système financier. Rappelons que ces mêmes taux avaient été drastiquement relevés aux quatre coins du monde après la pandémie de Covid-19, histoire de juguler l'inflation galopante. Une première timide baisse avait déjà été annoncée par l'IEOM en juin dernier.



Une réduction des taux sous la houlette de la BCE



La BCE, en voyant alors les pressions inflationnistes se calmer en Europe a jugé bon de couper dans ses taux directeurs. Objectif affiché : rendre les financements attirants pour stimuler l'économie. Dans cet élan de générosité monétaire, l’IEOM, toujours fidèle à ses grands frères européens, a décidé de faire de même en rabotant ses taux de 25 points de base. Un ajustement chirurgical, qui devrait redonner des couleurs à l’économie de la zone Franc Pacifique, composée du Fenua, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.



Désormais, le taux de la facilité de dépôt est fixé à 3,50%, tandis que le taux du réescompte à 7 jours se situe à 3,60%. Les lignes de refinancement à 6 mois bénéficient d'un taux de 3,70%, et le taux de la facilité de prêt marginal (taux de prêt des banques lorsqu'elles empruntent de la liquidité) s’établit à 4,25%. Ce mouvement, bien qu’ajusté à la marge, envoie un signal fort de soutien à l’économie polynésienne. Croisons les doigts pour que ce signal ne s’éteigne pas avant d’avoir atteint sa cible.



Un soutien à une économie en reprise



Cette baisse des taux arrive à point nommé pour une économie polynésienne qui sort péniblement la tête de l’eau après la pandémie et le contexte inflationniste des dernières années. Avec une inflation à 1,2% fin août 2024, le terrain est fertile pour relancer la machine. L’IEOM espère que ces conditions plus “favorables” (tout est relatif) encourageront entreprises et ménages à investir à tout-va. Mais soyons clairs, ce n'est pas gagné :



Alors, cette baisse des taux suffira-t-elle à rendre le crédit plus accessible, à faire sauter les bouchons du financement pour les particuliers et surtout pour les petites entreprises ? Mystère. Si ça marche, elles pourront peut-être respirer un peu mieux et envisager leurs projets sans trembler en pouvant anticiper davantage leurs besoins de trésorerie.



Une politique monétaire équilibrée, sans excès



Contrairement à la zone euro, où la baisse des taux d’intérêt vise à redynamiser un marché interbancaire amorphe, la zone Franc Pacifique ne souffre pas de cette léthargie et bénéficie déjà d’une bonne stabilité des taux directeurs. Alors, l’IEOM a préféré jouer la carte de la prudence : pas question de tout bouleverser, juste un petit ajustement pour la forme. En maintenant la hiérarchie des taux, l’Institut s’assure que les banques commerciales locales gardent un peu de marge de manœuvre, sans toutefois encourager les mouvements spéculatifs. Cela dit, le recours à la facilité de prêt marginal reste quasi nul dans la région. Ce qui prouve un système bancaire en bonne santé et que, pour l’instant, les banques polynésiennes ne sont pas sur le point de jouer les paniquées en manque de liquidités.



Si cette baisse des taux intervient dans un contexte favorable pour la Polynésie française, l'IEOM garde néanmoins un œil attentif sur les développements mondiaux ; les fluctuations des marchés internationaux. L'institut monétaire est donc prêt à ajuster sa politique si les conditions économiques venaient à se détériorer, notamment au vu de la crise actuelle en Nouvelle Calédonie.

