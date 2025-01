L’État renforce son engagement pour la protection des littoraux polynésiens

Tahiti, le 30 janvier 2025 - À quelques mois de la Conférence des Océans de Nice, l’État renforce son engagement pour la préservation des littoraux au Fenua. À Moorea, le haut-commissaire a présenté, ce jeudi, un projet de restauration écologique financé à 80% par le Fonds Vert, visant à protéger les côtes de l'île sœur face aux risques climatiques.



Dans la perspective de la Conférence des Océans qui se tiendra en juin à Nice, Eric Spitz, le haut-commissaire, s’est rendu, ce jeudi à Moorea. Accompagné du maire de la commune et de représentants de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il a officialisé le soutien de l’État à plusieurs initiatives locales visant à restaurer et protéger les écosystèmes littoraux.



Un projet financé par l’État



L’un des principaux projets soutenus par l’État est Fa’atura te Tahatai, porté par le Comité français de l’UICN en partenariat avec plusieurs associations locales, dont Te Mana o Te Moana et la Tahitian Historical Society. Ce programme vise à restaurer les écosystèmes littoraux de six îles de la Société afin de renforcer la résilience du territoire face aux risques côtiers liés au changement climatique (cyclones, houles, inondations, érosion).



Le projet bénéficie d’un financement de 47 millions de francs, par le biais du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, plus connu sous le nom de “Fonds Vert”. Ce financement couvre près de 80% du coût total du projet. Les actions prévues incluent la restauration de la végétation indigène, le suivi des palétuviers introduits et la mise en place d’un réseau de surveillance des perturbations côtières.





Sensibilisation et préservation du patrimoine naturel



Lors de sa visite, le haut-commissaire a assisté à une action de sensibilisation organisée dans le cadre du projet. Des élèves de CP de l’école de Papetoai ont visité une pépinière de plantes indigènes et ont participé à une plantation symbolique aux côtés des autorités présentes.



Le déplacement a également été l’occasion de présenter le projet TeMeUm 2023, mené par la Tahitian Historical Society. Ce programme, financé à plus de 60% par l’Office français de la biodiversité, vise à restaurer la biodiversité de la vallée de Opunohu et à préserver des espèces agricoles anciennes.



Rédigé par La rédaction le Jeudi 30 Janvier 2025 à 15:29 | Lu 216 fois