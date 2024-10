L’État fait le tour des projets de Mahina

Tahiti, le 23 octobre 2024 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz s’est rendu en visite officielle dans la commune de Mahina, mardi, afin de faire le point sur l’ensemble des projets en cours.





Cette visite a débuté par une présentation au représentant de l’État en Polynésie française des différents objectifs de la commune, intégrés dans une feuille de route résumée dans l’acronyme H.E.A.R.T, afin de marquer l’intérêt de la commune pour la valorisation de l’Humain, de l’Écologie, de l’Avenir et du Rayonnement Territorial de Mahina.



Ce programme consiste à valoriser le patrimoine historique, culturel et agricole de la commune et également à développer des projets d’aménagement du littoral, des équipements collectifs, des logements et des services au profit des 15.000 habitants de cette collectivité territorial du nord de Tahiti.



La délégation conduite par le haut-commissaire s’est rendue par la suite sur le site du Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) qui était le lieu d’implantation de l’ex-Groupement du Service Militaire Adapté (GSMA). Ce foncier de cinq hectares, bénéficiant d’un soutien financier de l’État de 195,3 millions de francs depuis 2016 pour accompagner sa transformation, est notamment destiné à accueillir un village numérique, des entreprises chargées de surveiller des structures situées dans l’hexagone grâce au décalage horaire, une salle polyvalente et un guichet unique “Fare Ora” qui regroupera plusieurs services publics.

Le centre technique reconstruit Le haut-commissaire a ensuite visité le centre technique de la commune, qui sera intégralement reconstruit, en raison de sa grande vétusté. Rénové, il permettra à ses 60 agents de travailler dans des conditions de sécurité renforcées. Le financement de cette opération de reconstruction, d’un montant global de 305 millions de francs, est soutenu par l’État à hauteur de 60%.





La délégation s’est ensuite rendue dans le quartier de Hitimahana aujourd’hui au cœur d’un vaste projet de rénovation urbaine et d’aménagement visant à résorber l’habitat insalubre. La visite s’est poursuivie au quartier de Tuauru où des travaux de remise en état de certains équipements structurant, estimés à 23,9 millions de francs, seront en partie pris en charge par l’État au titre du Fonds de Secours Outre-mer à hauteur de 7,95 millions de francs.





Cette tournée sur le terrain s’est clôturée sur le site touristique de la Pointe Vénus, qui abrite le phare du même nom édifié en 1867. En 2022, cet édifice, propriété de l’État, a fait l’objet d’un financement de 140 millions de francs de l’État, au titre du Fonds d’Intervention Maritime (FIM) pour sa rénovation.

