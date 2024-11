L’État et le Pays investissent 400 millions pour l’innovation

Tahiti, le 27 novembre 2024 - L’État et le Pays ont annoncé qu'ils allaient co-financer un plan d'investissement de 400 millions de francs pour soutenir l’innovation en Polynésie française. Ce financement, inscrit dans le cadre du plan “France 2030 régionalisé”, se concentre sur les projets d’innovation, les filières stratégiques et la formation professionnelle.



Dans un élan ambitieux pour stimuler l’innovation sur le territoire polynésien, l’État et le Pays ont annoncé qu'ils allaient mobiliser conjointement 400 millions de francs. Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement national “France 2030”, une initiative stratégique visant à relever les grands défis écologiques, économiques, industriels et sociaux de demain. Déclinée à l’échelle des régions, la version locale, baptisée “France 2030 régionalisé”, a pour ambition de transformer le paysage économique de la Polynésie française. Ce programme s’articule autour de trois axes majeurs : les projets d’innovation, destinés à accélérer l’émergence et la compétitivité des entreprises pionnières dans leurs secteurs respectifs ; les projets de filières stratégiques, visant à renforcer des domaines clés comme le tourisme, l’économie bleue, le numérique ou encore la cosmétique ; et les projets d’ingénierie et de formation professionnelle, qui accompagneront les entreprises dans les mutations économiques et organisationnelles à venir. Ainsi, ce programme vise autant à soutenir les talents locaux qu’à dynamiser les secteurs stratégiques.



Une initiative salutaire, selon le ministre de l’Économie Warren Dexter, qui a souligné, lors de la conférence de presse annonçant le lancement de ce plan de financement, que les entrepreneurs polynésiens font souvent face à des difficultés de financement, notamment en raison de la frilosité des banques locales. Ce programme, qui couvrira jusqu’à 70% des coûts des projets retenus, vient donc répondre à un besoin crucial pour le tissu économique local.



Un accompagnement renforcé pour les porteurs de projet



Le plan, cofinancé à parts égales par l’État et le Pays (200 millions de francs chacun), vise à stimuler le développement économique polynésien à court et moyen terme. Le président de la Polynésie, Moetai Brotherson, a rappelé que des dispositifs complémentaires, tels que la Sofidep, Initiative Polynésie ou encore l’Adie, pourraient permettre aux porteurs de projet de compléter le financement de leur projet. Ces structures permettront de consolider les efforts du programme et d’assurer une prise en charge efficace des projets innovants.



Frédéric Langlade, délégué territorial Pacifique de la Banque publique d’investissement (BPI), a annoncé la couleur : utiliser l’intégralité des fonds d’ici 2026. Pour ce faire, les porteurs de projet sont invités à soumettre leurs candidatures dans les plus brefs délais. Afin de sensibiliser et informer les entrepreneurs, une journée dédiée est organisée le 2 décembre prochain au Hilton Tahiti, où startups et entreprises locales pourront découvrir le programme en détail.



L'accompagnement de la BPI



La BPI mais également la Banque des territoires joueront un rôle central dans l’accompagnement des porteurs de projet. Frédéric Langlade a détaillé le processus : “Dès qu’un projet est soumis sur la plateforme en ligne, nous procédons à son instruction, nous aidons à sa mise en forme et nous challengerons les porteurs si les dossiers ne sont pas suffisamment clairs. Les projets seront par la suite présentés au comité de sélection et, en cas d’approbation, nous contractualiserons et décaisserons les fonds. Enfin, nous suivrons leur évolution jusqu’à leur achèvement.”



Par ailleurs, le haut-commissaire a garanti qu’en cas de forte mobilisation et de projets de qualité, une rallonge budgétaire pourrait être envisagée de la part de l'État, pour amplifier l’impact du programme.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 27 Novembre 2024 à 19:46 | Lu 184 fois