L'État annonce un bac pro polyvalent (pont-machine) bientôt au Fenua

Tahiti, le 27 mai 2025 - Une nouvelle formation maritime devrait voir le jour en Polynésie française sous l’impulsion de l’État.



Le comité interministériel de la mer a présenté ce mardi ses conclusions à Paris. Dans son rapport de présentation desdites conclusions, le Premier ministre, François Bayrou, explique en complément que “nos mers, nos océans et nos littoraux doivent faire l’objet d’une attention et d’une mobilisation toute particulière, afin d’assurer notre souveraineté”.



La Polynésie française, qui offre sur un plateau avec sa Zone économique exclusive la 2e place mondiale à la France en matière de couverture maritime, est évidemment au cœur des préoccupations de l’État dans ce comité interministériel. “Notre souveraineté maritime est à l’épreuve des tensions mondiales croissantes”, explique le Premier ministre. “Le projet de flotte stratégique doit être mis en œuvre, après une réévaluation de nos besoins, pour assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements, des moyens de communication, des services et des infrastructures maritimes. Ces trois défis touchent tout particulièrement les outre-mer.”



Aussi, François Bayrou explique-t-il dans les conclusions de ce rapport que “d’ici la fin de l’année”, “de nouvelles formations aux métiers de la mer vont ouvrir et continuer à se développer en Polynésie française et en Guyane, afin de répondre à la forte demande locale”.



Une décision qui va se traduire, a minima, par l'ouverture à court terme d'un baccalauréat professionnel polyvalent (pont-machine) en Polynésie française avec l'appui de tous les acteurs locaux.



“Notre cap est clair : garantir notre souveraineté maritime. Ce comité interministériel de la mer 2025 vise à nous donner les moyens de continuer à faire de notre nation une puissance maritime. Nous en sommes convaincus : l’avenir de la France se joue aussi au large”, a conclu le Premier ministre dans la communication qui accompagne les conclusions de ce comité interministériel de la mer.