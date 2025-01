L’Éphémère : quand les sans-abris passent au service… et aux fourneaux

Tahiti, le 15 janvier 2025 - Un restaurant solidaire d'application, baptisé L’Éphémère, a ouvert ses portes au centre d'accueil pour SDF, Te Vai-ete. Pendant six mois, douze sans-abris y seront formés aux métiers de la restauration, en cuisine et en service. Le restaurant sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis midi.



En salle, ils sont tirés à quatre épingles, coiffés impeccablement, habillés avec élégance. En cuisine, le tablier semble avoir été une seconde peau depuis toujours. Rien, à première vue, ne laisse deviner qu'ils sont sans domicile fixe. Au cœur du centre d’accueil Te Vai-ete, à Mama’o, un projet inédit a vu le jour : un restaurant solidaire d'application baptisé L’Éphémère. Durant les six prochains mois, ce restaurant éphémère, comme son nom l'indique, formera douze sans-abris aux métiers de la restauration, aussi bien en cuisine qu'en service. Ce projet, porté conjointement par Te Vai-ete et le Campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration du Pacifique, s’inscrit dans une démarche à la fois sociale et professionnelle. Avant même l’ouverture, ces apprentis restaurateurs ont suivi plusieurs mois de formation intensive pour se préparer à relever ce défi.



Ce mercredi marquait le premier jour d’ouverture de L’Éphémère. Malgré quelques sourires crispés témoignant d’un stress bien naturel, la détermination était palpable. En cuisine, à la question de savoir s’ils se sentent prêts, la réponse fuse en chœur : “Oui !”



Des parcours vers une nouvelle vie



“Ils ont reçu des cours de restauration, d’hygiène, de fa’a’apu (agriculture), de culture générale, ainsi que des conseils sur la posture et le savoir-être”, explique Bouchera, responsable du restaurant et sommelière de métier. Elle a rejoint l’aventure comme bénévole il y a six mois. “Chaque semaine, les équipes vont alterner entre la salle et la cuisine pour développer leurs compétences. L’objectif est non seulement de les réinsérer sur le plan professionnel, mais aussi de leur redonner confiance sur le plan personnel. Ils ont besoin de soutien et d’être épaulé.” La sélection de ces douze bénéficiaires de cette formation a été assurée, entre autres, par le père Christophe, responsable de Te Vai-ete, qui connaît bien ces hommes qu’il appelle affectueusement ses “oiseaux”.



Une expérience unique pour les convives



L’Éphémère accueillera ses convives trois jours par semaine – les mardis, mercredis et jeudis, uniquement le midi. Les autres jours seront dédiés à des cours théoriques et pratiques pour perfectionner les apprentissages. Le restaurant, en raison de sa capacité limitée, fonctionne sur réservation. Les gourmands souhaitant soutenir cette initiative peuvent réserver par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] . Au-delà du simple repas, les convives qui franchiront la porte de L’Éphémère participeront, eux aussi, à un acte de solidarité. Car ici, l’objectif dépasse le service : il s’agit de donner une seconde chance à ceux que la vie a laissés sur le bas-côté.

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 15 Janvier 2025 à 15:52 | Lu 930 fois