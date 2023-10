L'Egypte face au dilemme de Gaza: faire ou ne pas faire de nouveaux réfugiés palestiniens

Le Caire, Egypte | AFP | vendredi 13/10/2023 - L'Egypte, seule ouverture sur le monde de Gaza depuis qu'Israël a décrété un "siège complet" de l'enclave palestinienne, est devant un dilemme: ouvrir sa frontière aux Palestiniens, en risquant qu'Israël ne les laisse jamais revenir, ou les laisser sous les bombes israéliennes.



Dans la bande de Gaza, d'où le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir, a lancé samedi son attaque meurtrière contre Israël, déclenchant une guerre qui a déjà fait des milliers de morts, la question de l'exil est une plaie à vif.



Plus de 80% des 2,4 millions d'habitants qui s'y entassent sont des réfugiés chassés à la création d'Israël en 1948 de villes parfois toutes proches de l'enclave.



Alors, la perspective de quitter de nouveau une terre palestinienne, avec la possibilité qu'elle soit prise par l'armée israélienne, n'apparaît pas comme une option.



"On va rester, on ne partira pas", lançait ainsi à l'AFP jeudi Jamal al-Masri, dont la maison située dans le camp d'Al-Shati, le plus grand de la bande de Gaza, venait d'être détruite par un avion israélien.



"Le peuple palestinien s'est exilé une fois et il ne recommencera pas, le départ vers le Sinaï est une belle illusion", a renchéri sur une télévision arabe Mohammed Dahlane, politicien gazaoui installé dans le Golfe.



Mais si les habitants de Gaza ne se pressent pas au poste-frontière de Rafah --actuellement fermé après trois bombardements israéliens--, des voix demandent à l'Egypte d'accueillir des réfugiés.



Le pays se targue de longue date de ne jamais monter de camps de tentes, faisant valoir que les neuf millions de Syriens, Irakiens et autres Soudanais qu'il accueille peuvent en échange travailler et étudier comme les citoyens égyptiens.



"Exporter la crise"



Surtout, appeler des Palestiniens à quitter leur terre serait, pour l'Egypte, briser un tabou sûrement plus grand encore que la reconnaissance d'Israël en 1979, la première d'un pays arabe.



Si les habitants du nord de Gaza auxquels Israël a ordonné vendredi de gagner le sud de l'enclave --plus d'un million de personnes-- quittaient l'enclave palestinienne, ce serait déjà beaucoup plus que le flot de réfugiés de 1948, plus de 750.000 personnes. Le Hamas a rejeté vendredi cet ordre.



La veille, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait martelé que les habitants de Gaza doivent "rester sur leur terre".



La question palestinienne "est la cause de tous les Arabes et c'est important que le peuple qui l'incarne reste inébranlable", a-t-il mis en avant, après avoir martelé depuis le début du conflit se préoccuper "avant toute chose de la sécurité nationale", une allusion au fait que des combattants du Hamas pourrait se glisser par les réfugiés.



Le roi Abdallah II de Jordanie, autre pays voisin, a dit vendredi refuser "l'exportation de la crise aux pays voisins et l'aggravation de la question des réfugiés" palestiniens, qui sont déjà près de six millions dans le monde, dont un tiers en Jordanie.



La préoccupation de l'Egypte et de la Jordanie est donc uniquement de rassembler de l'aide humanitaire pour Gaza, répètent dans ces deux pays les médias d'Etat.



Pour le régime égyptien, le souvenir de janvier 2008 reste cuisant, au début du blocus israélien de l'enclave.



Des milliers de Palestiniens avaient alors forcé la frontière, des militants du Hamas ouvrant au bulldozer de nouvelles brèches dans le mur frontalier à chaque tentative égyptienne de reprendre le contrôle.



"Mourir en héros sur sa terre"



Depuis, l'Egypte a redessiné la ville de Rafah, où une large zone a été entièrement rasée par l'armée, dans le cadre de sa lutte contre des jihadistes dans le Nord-Sinaï.



Depuis ces opérations de "contre-terrorisme", personne ne peut circuler dans la région sans montrer patte blanche à de nombreux check-points. Et au lieu des maisons rasées, les autorités ont construit une "Nouvelle Rafah", aujourd'hui encore inhabitée.



Dans le Nord-Sinaï, certains estiment que ces immeubles vides pourraient accueillir les réfugiés palestiniens. Mais ce serait faire le jeu des islamistes, objectent à l'unisson les animateurs des talk-shows pro-régime.



Si l'armée --avec à sa tête celui qui était encore le maréchal Sissi-- a renversé le président issu des Frères musulmans Mohamed Morsi en 2013, c'est parce que ce dernier "voulait donner aux Gazaouis une partie du Sinaï et les déplacer", soulignait encore mercredi soir l'animateur Youssef al-Husseini.



Au-delà de la question sécuritaire, l'Université d'Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite, s'est invitée dans le débat.



"Il est meilleur de mourir en héros et en martyr sur sa terre plutôt que de l'abandonner aux usurpateurs colonialistes", a-t-elle affirmé dans un communiqué, largement relayé sur les réseaux sociaux palestiniens.



"Si vous quittez votre terre, votre cause et notre cause disparaîtront à jamais", a-t-elle mis en garde.