L'Australie veut envoyer ses évacués de Wuhan sur une île de l'océan Indien

Sydney, Australie | AFP | mercredi 28/01/2020 - L'Australie veut évacuer ses ressortissants de la province chinoise du Hubei, coeur de l'épidémie de pneumonie virale, sur l'Île Christmas, un territoire de l'océan Indien accueillant en temps normal les demandeurs d'asile, selon un projet dévoilé mercredi.



Le Premier ministre australien Scott Morrison a expliqué que les Australiens considérés comme "vulnérables", et notamment les enfants et les personnes âgées, ainsi que les personnes de passage dans la ville chinoise de Wuhan et la province du Hubei seraient prioritaires pour les efforts d'évacuation.

Les autorités estiment à 600 le nombre d'Australiens dans cette zone, qui est coupée du monde par un cordon sanitaire visant à contenir la propagation de l'épidémie.

M. Morrison a précisé que l'Australie travaillait avec la Nouvelle-Zélande à cette évacuation et chercherait aussi à aider les ressortissants des nations du Pacifique, tout en ajoutant: "La première priorité, actuellement, c'est la sécurité des Australiens."

"J'insiste sur le fait que la fenêtre est étroite et que nous devons agir très, très vite pour nous assurer que nous pouvons mettre en oeuvre ce plan et cette opération", a déclaré M. Morrison aux journalistes à Canberra.

"La règle sera que les derniers arrivés seront les premiers à partir."

M. Morrison a indiqué que les personnes évacuées seraient placées en quarantaine sur l'Île Christmas, connue pour abriter un centre de rétention de migrants où ont été envoyés nombre de clandestins qui tentaient de gagner l'Australie par bateau.

Il a précisé que l'armée prêterait son concours à l'accueil des évacués sur l'Île Christmas.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a indiqué que l'Australie cherchait à obtenir l'autorisation de la Chine pour l'évacuation de ses ressortissants de Wuhan.

Le Japon et les Etats-Unis ont déjà évacué des centaines de leurs ressortissants de Wuhan. Et la France compte prochainement faire de même.

Le dernier bilan de l'épidémie est de 132 morts. Le nombre de personnes infectées s'établissait mercredi à 5.974 dans tout le pays, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires nationales chinoises.

Les autorités australiennes ont annoncé mercredi qu'un homme de 60 ans avait été diagnostiqué comme atteint du virus, ce qui porte à six le nombre de cas confirmés en australie.

Ces six personnes reçoivent des traitements médicaux et sont dans un état stable. Aucun cas de transmission entre humains n'a été signalé en Australie.