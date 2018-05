L'Australie promet des millions d'euros pour aider ses koalas

Sydney, Australie | AFP | lundi 06/05/2018 - L'Australie a dévoilé lundi un programme d'aide d'une trentaine de millions d'euros destiné à sauver une population de koalas qui décline de manière spectaculaire.



La Fondation australienne du koala estime qu'il ne reste plus dans la nature que 43.000 de ces marsupiaux emblématiques du vaste pays-continent. Avant l'arrivée des premiers colons britanniques en 1788, leur nombre était estimé à plus de 10 millions.



"Les koalas sont un trésor national", a déclaré Gladys Berejiklian, Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud en présentant le programme de conservation de son gouvernement.



"Ce serait tellement dommage que l'avenir de cette icône nationale ne soit pas assuré".



Les koalas sont victimes du changement climatique, de la perte de leur habitat, des attaques de chiens, des accidents de voiture, des incendies de forêt et de maladies.



Des études font état d'un recul de 26% du nombre de koala en Nouvelle-Galles du Sud ces dernières 15 à 20 années. L'Etat qualifie l'espèce de "vulnérable" tandis que dans d'autres régions australiennes, elle a de fait totalement disparu.



Le programme de 45 millions de dollars australiens (28,4 millions d'euros) prévoit de sanctuariser des milliers d'hectares pour préserver l'habitat naturel de l'animal.



Les fonds seront aussi consacrés à la lutte contre certaines maladies qui ravagent les populations comme les d'infections à chlamydiae, maladie sexuellement transmissible qui provoque la cécité, l'infertilité et la mort.



L'argent ira aussi à la recherche, à la protection de certaines portions de routes connues pour être dangereuses pour les koalas, un nouvel hôpital destiné à soigner les animaux malades ainsi qu'à la mise en place d'un téléphone vert pour signaler les marsupiaux ayant besoin d'aide.



