L'Australie ouvre une enquête sur les causes d'une panne télécom géante

Sydney, Australie | AFP | jeudi 08/11/2023 - Le gouvernement australien a lancé jeudi une enquête sur une panne géante qui a coupé les lignes téléphoniques et l'accès à internet de 10 millions de clients dans le pays.



Mercredi, pendant près de 12 heures, un problème technique encore inexpliqué a bloqué les paiements électroniques, perturbé les lignes téléphoniques utilisées par les services d'urgence et empêché les gens de joindre les services publics.



Optus, le deuxième opérateur téléphonique d'Australie avec plus de 10 millions de clients, s'est excusé pour ce qu'il a décrit comme une "panne technique du réseau", mais n'a pas fourni d'explication plus complète.



La ministre des Télécommunications, Michelle Rowland, a annoncé une enquête gouvernementale pour déterminer les causes d'une panne de réseau "particulièrement préoccupante".



"Il est essentiel que l'industrie et les gouvernements fassent le point suite aux pannes à grande échelle, étant donné qu'aucun réseau n'est à l'abri", a-t-elle déclaré dans un communiqué.



Optus et le gouvernement fédéral sont en conflit sur la manière dont l'entreprise a géré la crise et sur la question de savoir si les entreprises touchées devraient être indemnisées après avoir perdu une journée complète d'activité.



Optus, contrôlé par la société singapourienne Singtel, ne veut pas entendre parler d'une indemnisation, mais la ministre a estimé qu'il était "raisonnable" pour les clients lésés de réclamer des réparations.



Une enquête distincte, menée par le régulateur gouvernemental des télécommunications, examinera si Optus a manqué à ses obligations de transmettre les appels téléphoniques aux services d'urgence.



De nombreuses organisations et entreprises ont été touchées par la panne, notamment le ministère de l'Éducation, le Royal Melbourne Hospital et la Commonwealth Bank.



Des milliers de voyageurs se sont en outre retrouvés bloqués lorsque les trains ont été brièvement arrêtés à l'heure de pointe.



Il y a un peu plus d'un an, plus de neuf millions de clients Optus avaient subi un vol de données personnelles lors d'une cyberattaque.



Le directeur général du groupe, Kelly Bayer Rosmarin, a promis que l'entreprise "travaillerait encore plus dur pour conserver la confiance des clients" dans un communiqué publié jeudi avec les résultats semestriels de l'entreprise.

le Jeudi 9 Novembre 2023 à 05:40 | Lu 177 fois