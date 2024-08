L'Australie craint l'impact budgétaire du ralentissement économique en Chine

Sydney, Australie | AFP | lundi 18/08/2024 - Le ministre des Finances australien Jim Chalmers a averti lundi que la chute des cours du minerai de fer du fait de la "faiblesse de l’économie chinoise" pourrait coûter plusieurs milliards de dollars au budget public de son pays, premier extracteur mondial.



Les difficultés dans le secteur de la construction en Chine ont fait chuter les prix du minerai de fer d'environ 30% depuis le début de l’année et les conséquences se font sentir maintenant en Australie.



M. Chalmers a souligné que cette chute et la "faiblesse de l’économie chinoise" rappellent que l'Australie n'est pas "à l'abri de la volatilité et de l'incertitude dans l'économie mondiale".



Son ministère estime maintenant que la baisse plus rapide que prévu pourrait réduire les recettes fiscales de l'Australie d’environ 3 milliards de dollars australiens (2 milliards de dollars américains) au cours des trois à quatre prochaines années.



Le minerai de fer représentait l’an dernier 18% des exportations totales de l’Australie, et a dopé les recettes fiscales de Canberra et les profits de l'industrie minière autralienne pendant des décennies.



Mais après des mois d'inquiétude concernant la surcapacité manufacturière et les difficultés du secteur immobilier en Chine, le prix du minerai de fer a chuté de plus de 7% la semaine dernière.



La croissance de la Chine a été plus faible que prévu au cours du trimestre terminé en juin (+4,7% sur un an). Et les dernières données publiées jeudi vont aussi dans le sens d'un ralentissement au troisième trimestre.



Le plus grand producteur d'acier au monde, le groupe sidérurgique chinois Baowu, a averti que les problèmes du secteur pourraient être plus longs et plus graves que prévu.



Les sociétés minières australiennes ont déjà subi le contre-coup. Les actions de Rio Tinto et BHP -- deux des plus grands producteurs mondiaux -- sont en baisse d'environ 20% depuis le début de l’année.



La gouverneure de la Banque centrale d’Australie, Michele Bullock, a déclaré au Parlement la semaine dernière qu’étant donné la dépendance du pays vis-à-vis de la Chine, elle suivait la situation de près.



"Les développements en Chine peuvent avoir un impact assez important sur la façon dont notre commerce se développe et, par conséquent, sur notre croissance", a-t-elle souligné.



"Il s’agit de notre premier partenaire commercial, et c'est très important en particulier pour les prix des produits que nous exportons, notamment le minerai de fer", a ajouté Mme Bullock.



La croissance du PIB australien a ralenti à 0,1 % au premier trimestre par rapport au précédent, contre + 0,3% au quatrième trimestre 2023, en données corrigées des variations saisonnières.



Sur un an, la croissance s'est inscrite à 1,1%.