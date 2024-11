L'Australie confiante dans le maintien de l'alliance militaire Aukus sous la future présidence Trump

Sydney, Australie | AFP | jeudi 06/11/2024 - La cheffe de la diplomatie australienne a dit jeudi avoir "confiance" dans le fait que l'élection de Donald Trump ne porte pas atteinte à l'alliance de défense Aukus entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.



Les trois pays ont mis en place en septembre 2021 ce pacte tripartite afin de renforcer leurs liens militaires et contrecarrer l'influence de la Chine dans le Pacifique Sud. Il prévoit notamment de doter Canberra d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à partir de 2040.



"J'ai une grande confiance dans le fait qu'Aukus continue à être quelque chose que les deux côtés" du Congrès des Etats-Unis soutiennent, a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong, assurant que Washington et Canberra souhaitaient tous deux une région Asie-Pacifique "stable" et "paisible".



"Nous parlons avec les deux camps politiques aux Etats-Unis depuis longtemps à propos de ce projet", a dit Mme Wong aux médias australiens.



"Nous sommes très heureux de constater les progrès que nous avons réalisés avec le soutien des républicains comme des démocrates", a-t-elle ajouté.



Certains observateurs craignent que Donald Trump ne se débarrasse de cette alliance militaire ou ne tente d'en modifier le contenu, dans la droite ligne de sa politique "L'Amérique d'abord" en matière de relations étrangères.



La Chine a vivement critiqué le pacte de sécurité Aukus. Elle estime que la livraison à Canberra de sous-marins à propulsion nucléaire est une violation des règles de non-prolifération nucléaire, et y voit une menace pour sa sécurité.



Jeudi, le Premier ministre australien Anthony Albanese a indiqué sur X avoir félicité Donald Trump pour sa réélection lors d'un appel et avoir parlé avec lui des relations américano-australiennes, "d'Aukus, du commerce et des investissements".



"J'ai hâte que nous travaillions ensemble dans l'intérêt de nos deux pays", a écrit M. Albanese.