L'Australie approuve la prolongation pour 40 ans d'un projet gazier décrié

Sydney, Australie | AFP | mercredi 27/05/2025 - Le gouvernement australien a donné son feu vert mercredi à la prolongation pour 40 ans d'un important projet gazier critiqué pour son impact sur le climat et sur la préservation de sites d'art rupestre aborigène.



Le ministre australien de l'Environnement Murray Watt a décidé de maintenir en activité jusqu'en 2070 l'installation de North West Shelf (nord-ouest) exploitée par l'entreprise australienne Woodside Energy, alors que la fermeture du site était prévue pour 2030.



North West Shelf est un complexe industriel comprenant plateformes offshore, pipelines sous-marins et installations de transformation des hydrocarbures. Le site pompe plus de 10 millions de tonnes de gaz liquéfié et de pétrole chaque année.



Il s'agit d'un des plus importants sites mondiaux pour la production de gaz naturel liquéfié - et de l'une des plus grandes sources de pollution du pays océanien.



Selon M. Watt, la décision de prolongation du projet est "sujette à des conditions strictes" établies pour limiter l'impact des émissions.



Mais des dirigeants de plusieurs pays océaniens, dont le littoral est déjà menacé par la montée du niveau de la mer, ont exhorté Canberra à mettre un terme au projet gazier.



"Les dirigeants du Pacifique l'ont dit clairement: il n'y a aucun avenir pour nos nations si le développement des combustibles fossiles continue", a déclaré plus tôt cette semaine le ministre du Changement climatique des Tuvalu, Maina Talia.



"La prolongation de North West Shelf verouillerait les émissions jusqu'en 2070, ce qui menacerait notre survie et violerait l'esprit du partenariat entre le Pacifique et l'Australie sur le climat."



L'Australie assure que l'extension du projet, qui émet chaque année des millions de tonnes de gaz à effet de serre, ne remet pas en question son engagement d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.



Mais cela lui pose un problème diplomatique au moment où elle cherche à accueillir la conférence des Nations unies sur le climat l'an prochain, la COP31, aux côtés des nations insulaires du Pacifique.



Le Premier ministre Anthony Albanese a souligné que le gaz naturel liquéfié permettrait de combler les besoins énergétiques du pays en attendant que davantage de capacités en énergie renouvelable soient raccordées au réseau électrique australien.



"On ne peut pas avoir d'énergies renouvelables si l'on n'a pas de capacités qui se renforcent. C'est aussi simple que cela", a-t-il déclaré cette semaine.



- Sculptures de 40.000 ans -



L'usine de traitement de Woodside se trouve sur la péninsule de Burrup, en Australie occidentale, qui abrite des pétroglyphes, des sculptures sur pierre aborigènes parmi les mieux préservées du pays.



Une étude est en cours pour déterminer si la pollution industrielle a abîmé ces sculptures, dont certaines auraient 40.000 ans.



M. Watt a précisé avoir pris en compte une "protection adéquate de l'art rupestre" dans sa décision alors que des responsables autochtones ont tenté d'empêcher l'extension du projet.



"Les toxines qui s'échappent, nous les voyons tous les jours", a déclaré Raelene Cooper avant la décision du gouvernement.



"Personne n'a eu son mot à dire (...). Le gouvernement n'est jamais venu nous voir. Woodside n'est jamais venu nous voir", a déploré la militante aborigène.



Le projet fait partie des cinq plus grands émetteurs de gaz à effet de serre d'Australie, selon les chiffres de l'organisme de réglementation de l'énergie propre du pays.



Ces gaz, tels que le dioxyde de carbone et le méthane, retiennent la chaleur lorsqu'ils s'accumulent dans l'atmosphère, alimentant ainsi le changement climatique.