L'Australie annonce vouloir construire la "plus grande" centrale solaire au monde

Sydney, Australie | AFP | mercredi 21/08/2024 - L'Australie a approuvé mercredi les plans d'une gigantesque ferme solaire dans le nord du pays, un projet qu'elle a qualifié de "plus grande zone solaire du monde".



La ministre australienne de l'Environnement, Tanya Plibersek, a expliqué que cette vaste ferme solaire produirait suffisamment d'énergie pour alimenter 3 millions de foyers et comprendrait des panneaux, des batteries et, à terme, un câble reliant l'Australie à Singapour.



"Il s'agira de la plus grande zone solaire du monde, ce qui fera de l'Australie le leader mondial de l'énergie verte", a affirmé Mme Plibersek.



Cette ferme solaire devrait fournir 4 gigawatts d'énergie par heure pour l'usage national. 2 autres gigawatts seront envoyés vers Singapour, couvrant 15% des besoins de la cité-Etat.



Les batteries pourraient stocker en outre jusqu'à 40 gigawatts.



Connu sous le nom de SunCable, ce projet, sur 12.000 hectares, est situé dans le Territoire du Nord, baigné de soleil. Chiffré à 21 milliards d'euros, il est soutenu par le milliardaire de la technologie et militant écologiste Mike Cannon-Brookes.



Cette centrale solaire doit commencer à produire de l'énergie en 2030.



Il est estimé qu'elle permettra la création de "14.300 emplois dans le nord de l'Australie", a précisé la ministre australienne de l'Environnement.



Le feu vert du gouvernement australien constitue "un moment important dans l'évolution du projet", a déclaré le directeur général de SunCable Australie, Cameron Garnsworthy.



Mais celui-ci doit encore franchir plusieurs étapes avant de voir le jour. Il devra être approuvé par une série d'acteurs, tels l'autorité du marché de régulation de l'énergie de Singapour, le gouvernement indonésien et des communautés autochtones d'Australie.



L'autorité de régulation du marché de l'énergie de Singapour a pour sa part déclaré dans un bref communiqué être bien "en discussion avec SunCable sur sa proposition de fourniture d'électricité à Singapour", mais n'a fourni aucun autre détail.



- "Puissance énergétique propre" -



"SunCable va maintenant concentrer ses efforts sur la prochaine étape de planification pour faire avancer le projet vers une décision finale d'investissement prévue pour 2027", a déclaré M. Garnsworthy.



Cette centrale solaire est une étape clef pour faire de l'Australie une "puissance énergétique propre", a souligné Amanda McKenzie, directrice générale de l'ONG Climate Council.



De tels projets sont essentiels pour "fournir une énergie abordable et réduire la pollution climatique", a-t-elle ajouté.



Ken Baldwin, directeur d'un centre de recherche de l'Université nationale australienne de Canberra, qualifie le projet de "première mondiale" pour l'exportation d'électricité d'origine solaire et éolienne.



Canberra doit toutefois poursuivre sur cet élan si le pays veut atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050.



L'Australie "a investi massivement dans l'énergie solaire et éolienne au cours des cinq dernières années, mais elle doit doubler et tripler cet investissement" pour remplir son objectif, a nuancé M. Baldwin.



En mai, Canberra a annoncé prévoir de recourir au gaz naturel au-delà de 2050, affirmant que sa dépendance à cette énergie fossile ne l'empêcherait pas d'atteindre zéro émission dans les 30 prochaines années.



L'Australie est actuellement l'un des principaux exportateurs mondiaux de charbon et de gaz, mais elle est vivement affectée par les effets du changement climatique (chaleur intense, inondations et feux de brousse).



En 2022, les énergies renouvelables représentaient 32% de la production totale d'électricité en Australie, contre 47% pour le charbon, selon les dernières données du gouvernement.

Rédigé par RB le Mercredi 21 Août 2024 à 06:53 | Lu 80 fois