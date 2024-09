L’Arago dit adieu à Nuku Hiva, son île marraine

Nuku Hiva, le 8 septembre 2024 – Alors qu’il quitte définitivement la Polynésie française, le patrouilleur militaire Arago a fait une dernière escale à Nuku Hiva, son île marraine.



Dédié, entre autres, à la protection des ressources marines et à la surveillance des zones de pêche en Polynésie française depuis fin 2011, l’Arago rejoindra prochainement le port de Brest en métropole pour y poursuivre ses activités pendant encore trois ans. Mais le navire ne pouvait pas quitter la Polynésie sans faire une dernière escale, ce week-end, aux Marquises, et plus particulièrement à Nuku Hiva, son île marraine.



À cette occasion, le contre-amiral Guillaume Pinget, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, commandant du centre d’expérimentation du Pacifique, commandant des zones maritimes océan Pacifique et Polynésie française, et commandant de la base de défense de la Polynésie française, avait fait le déplacement dans la capitale administrative des Marquises.



Au côté de l’administratrice d’État de l’archipel Anny Pietri, du maire de Nuku Hiva Benoît Kautai, de la tāvana hau Myrna Vaianui et du commandant de l’Arago Damien Debil, le contre-amiral Pinget a procédé à un dépôt de gerbe au monument aux morts de Taiohae, en l’honneur de l’équipage de l’Arago. Un moment d’émotion auquel ont participé les élèves du collège et du Cétad de Nuku Hiva. L’occasion également d’avoir une pensée pour Yvonne Katupa, maire déléguée de Hatiheu, décédée en novembre dernier, qui était la marraine de l’Arago.



Lors de cette ultime touchée polynésienne, l’équipage de l’Arago a rencontré une dernière fois la population locale en la conviant à venir visiter le patrouilleur accosté au grand quai de Taiohae pendant deux jours.



Après cette escale marquisienne, le navire a quitté Nuku Hiva en direction de Clipperton, du Panama puis de la Bretagne. Désormais, et ce jusqu’en 2027 au moins, le patrouilleur continuera ses missions de police des pêches dans les eaux métropolitaines – dans la Manche, la mer du nord et l’Atlantique – au départ du port de Brest où il sera basé.



Du côté de la flotte polynésienne, l’Arago a été remplacé par le patrouilleur outre-mer (POM) Teriieroo-a-Teriierooiterai, qui sera rejoint l’année prochaine par son sistership, le Philippe-Bernardino.