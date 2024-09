L’Adie va célèbrer 15 ans d’entrepreneuriat populaire en Polynésie

Tahiti, le 27 septembre 2024 - En célébrant ses 15 ans d’engagement en Polynésie le 1er octobre 2024 au Parc Paofai, l’Adie réaffirme son combat pour rendre l’entrepreneuriat accessible à tous. Depuis 2009, l’association a permis à plus de 16 000 Polynésiens de lancer leur propre activité, en particulier dans les milieux les plus défavorisés. Malgré les obstacles financiers et sociaux, l’Adie milite pour que l’entrepreneuriat populaire ne soit plus perçu comme une solution marginale, mais bien comme un levier économique majeur pour la Polynésie.



Ce mardi, L’Adie, acteur incontournable de l’entrepreneuriat solidaire fêtera ses 15 an d ’engagement en Polynésie française au Parc Paofai à Papeete. Depuis 2009, l’association s’emploie à rendre la création d’entreprise accessible à tous, particulièrement aux femmes, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux habitants des zones prioritaires, souvent isolés. Si l’entrepreneuriat est aujourd'hui une idée populaire, c’est en grande partie grâce à l’Adie. Créée sous l’impulsion de Maria Nowak, cette association a amorcé un véritable changement de paradigme : faire de l’entrepreneuriat une solution tangible pour les publics éloignés du marché du travail. En Polynésie, ce sont plus de 16 000 créateurs d’entreprise qui ont pu bénéficier d’un accompagnement financier et d’une aide précieuse pour lancer leur projet. "Dans leur très grande majorité les entreprises créées se sont avérées pérennes, validant l’idée fondamentalement humaniste selon laquelle confiance accordée par le prêteur et responsabilité assumée par l’entrepreneur se répondent, constituant ensemble un puissant moteur de développement économique et social", affirme Wendy Mou Kui, directrice de l’Adie en Polynésie, dans un communiqué.



Un écosystème de solidarité



Les micro-entreprise, ces entrepreneurs sont de plus en plus nombreux et incarnent une vision que l’Adie porte depuis sa création, celle de l’entrepreneuriat populaire. Pourtant, malgré cette mobilisation, ils reste encore largement sous-estimé et sous représenté, selon l'organisme. Trop souvent perçus comme marginaux, ces petits entrepreneurs sont pourtant une force économique et sociale majeure. "Transition écologique, droits sociaux... Il est temps que les politiques publiques cessent d’invisibiliser l’entrepreneuriat populaire et admettent enfin que, loin d’être un pis-aller marginal, il constitue pour un nombre croissant de Polynésiens une aspiration et un idéal", déclare Wendy Mou Kui. En effet, ces créateurs ne sont pas seulement une réponse à la précarité, mais incarnent une vision de l’avenir où l’entrepreneuriat est à la portée de tous.



Une journée pour célébrer et sensibiliser



Le 1er octobre sera une journée de fête, mais aussi d’échange et de sensibilisation. Après une ouverture officielle à 10 heures, les participants assisteront à la remise des Prix Créadie 2024, récompensant les meilleurs projets entrepreneuriaux. La journée sera rythmée par des conférences sur des thématiques actuelles telles que "Entreprendre en Polynésie : parcours du combattant ?" ou "Est-il possible de concilier l’entrepreneuriat et la transition écologique ?".



En parallèle, un marché des créateurs locaux et des stands d’information permettront au grand public de découvrir les talents soutenus par l’Adie et d’obtenir des conseils sur la création d’entreprise. Le tout se clôturera par une grande animation festive, symbolisant l’engagement de l’association pour une économie plus inclusive.