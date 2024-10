L'Adie lance un appel au bénévolat

Tahiti, le 1er octobre 2024 – Depuis quinze ans, l'Adie accompagne, conseille et finance grâce à des micro-crédits la création d'entreprises en Polynésie. L'occasion de célébrer toute la journée de ce mardi au Parc Paofai l'anniversaire de cette association qui a permis à plus de 16 000 Polynésiens de se lancer dans l'entrepreneuriat populaire, notamment grâce au concours de nombreux bénévoles.





Encourager l'entrepreneuriat populaire, c'est le credo de l'Adie qui œuvre depuis 15 ans à démocratiser la création d'entreprises afin qu'elle ne soit plus perçue comme un “pis-aller marginal” mais au contraire comme une aspiration et un idéal pour les Polynésiens. Et notamment pour ceux qui sont en situation de précarité professionnelle et qui sont issus des “quartiers prioritaires”. “Il n'y a pas que la voie du salariat qui existe et les festivités d'aujourd'hui ont justement pour but de promouvoir l'entrepreneuriat populaire et d'ouvrir d'autres voies à nos jeunes pour qu'ils viennent rencontrer les chefs d'entreprises que nous avons accompagnés et financés”, explique Wendy Mou Kui, qui dirige l'Adie en Polynésie depuis près de dix ans maintenant.



On a pu, en effet, croiser des collégiens ou des élèves en BTS s'informer auprès de la vingtaine de stands installés au parc Paofai pour l'occasion. “Ce sont les entrepreneurs de demain ! Il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge”, nous explique une enseignante de 3ème. Plus timides, les jeunes élèves ne sont pas très bavards devant notre micro mais ils semblent intéressés et surtout surpris de constater que la création d'entreprise n'est pas une montagne infranchissable. “Ils peuvent échanger avec les chefs d'entreprise sur leurs parcours, leurs difficultés... Ce sont des personnes qui leur ressemblent et auxquelles ils peuvent s'identifier, c'est ce qui est intéressant”, précise Wendy Mou Kui qui en a par ailleurs profité pour lancer un appel aux bénévoles.



800 salariés pour 1 200 bénévoles



Car il faut savoir que l'Adie compte environ 800 salariés pour 1 200 bénévoles. Des petites mains essentielles à la réussite de l'Adie. “Sans eux, nous ne pourrions pas accompagner un aussi grand nombre de porteurs de projets”, souligne ainsi la jeune et dynamique directrice de l'Adie en Polynésie.



La directrice adjointe nationale de l'Adie, Laure Coussirat Coustere, avait spécialement fait le déplacement depuis la métropole pour assister à cet anniversaire et célébrer ces quinze années de travail sur le terrain. Un travail particulier en Polynésie, notamment en raison du contexte géographique et de l'étendue des îles. “Il faut savoir, par exemple, qu'en Polynésie, on a un conseiller de l'Adie pour 14 000 habitants alors que dans n'importe quelle autre région de métropole, on aura un conseiller pour 300 000 habitants”, nous a ainsi expliqué Laure Coussirat Coustere qui précise qu'il faut “accepter d'ouvrir une agence dans une île, même si elle est petite", d'autant que "le tissu entrepreneurial en Polynésie est très spécifique et très dynamique”.



En d'autres termes, l'Adie n'est pas prête de quitter la Polynésie et a encore de beaux jours devant elle pour continuer à développer des agences et créer des vocations. L'association est aujourd'hui représentée dans tous les archipels.