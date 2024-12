L'AS Vénus prend le dessus sur l'AS Tefana dans un match spectaculaire (4-1)

Tahiti, le 22 décembre 2024 - Ce samedi, au stade Ganivet de Faa’a, pour la 10e journée de Ligue 1, le public a vibré sous la tension d'un duel entre deux équipes en grande forme : l'AS Tefana, deuxième du championnat avec 30 points, et l'AS Vénus, troisième avec 29 points. Un match à couper le souffle qui a vu les visiteurs de Vénus l'emporter sur le score de 4-1, grâce à une seconde période impressionnante.



Dès le coup d'envoi de la rencontre entre l'AS Vénus et l’AS Tefana, samedi, Vénus affiche ses intentions. À la 2e minute, Eddy Kaspard récupère le ballon au milieu de terrain et s'échappe seul, mais son tir, légèrement trop croisé, passe à côté. Tefana réagit à la 10e minute avec un coup franc bien frappé par François Mu, qui trouve la tête d’un coéquipier, mais le ballon passe de justesse au-dessus de la barre.



Les deux équipes se rendent coup pour coup et, à la 17e minute, un cafouillage dans la surface de Tefana permet à Vénus de marquer. Mais après concertation avec son assistant, l'arbitre annule le but pour une faute sur un défenseur de Tefana. Ce n'est que partie remise pour Vénus. Une minute plus tard, Kaspard tente une grosse frappe de 40 mètres, mais le gardien de Tefana détourne le ballon de justesse.



Tefana ouvre la marque



À la 30e minute, sur un enchaînement chaotique devant le but, Tefana ouvre la marque. Le ballon se retrouve dans les pieds de Victor Snow, qui ne se fait pas prier pour tromper le gardien de Vénus et inscrire le premier but du match. Mais Vénus réagit rapidement et, à deux minutes de la pause, Roonui Tehau tente un tir puissant qui est sauvé par le gardien adverse. À la mi-temps, Tefana mène 1-0, mais la pression est palpable. “J’ai dit à mes joueurs que le match n’était pas fini, qu’il durait 90 minutes et qu’il fallait continuer à très bien défendre et qu’on aurait des opportunités de marquer sur les contres”, analysait le coach de Vénus, Vatea Tehau, à la mi-temps.



Dès la reprise, respectant les consignes à la lettre, Tauhiti Keck sert Eddy Kaspard dans la surface. Son tir est repoussé, mais Teaonui Tehau, en bon capitaine, récupère le ballon et frappe, mais le tir passe à côté. L’AS Vénus continue de pousser et, à la 55e minute, avec un superbe déboulé de Manuarii Shan sur le côté droit, qui remet à son capitaine, ce dernier pénètre dans la surface et égalise d'un superbe tir face au gardien : 1-1.



Cinq minutes plus tard, Vénus prend l'avantage : sur un ballon dévié par Teaonui Tehau, Kaspard récupère et sert Manuarii Shan, qui marque après un geste parfait pour un doublé magnifique, 2-1 pour Vénus. La défense de Tefana semble en grande difficulté.



Tefana à bout de ressources



À la 66e minute, Vénus enfonce le clou avec un autre superbe but. Après une ouverture côté droit, le ballon arrive sur la tête de Tauhiti Keck, qui place sa tête croisée dans la lucarne opposée. L’AS Tefana ne lâche rien et tente de revenir dans le match, multiplie les occasions, mais la défense de Vénus tient bon. C’est même Vénus qui va définitivement sceller le sort du match.



À la 85e minute, sur une longue ouverture pour Teaonui Tehau, ce dernier se débarrasse de son défenseur d’une feinte de corps et se retrouve seul face au gardien. Il trompe ce dernier et inscrit le dernier but de la rencontre portant le score à 4-1. Tefana, à bout de ressources, tente des frappes lointaines, mais la chance lui est contraire. Comme sur cette action où les joueurs de Tefana touchent deux fois le poteau et une fois la barre transversale. Le sort semble bien décidé à ne pas sourire à l'équipe locale.



Vénus grimpe à la deuxième place



Vénus s'impose finalement sur le score de 4-1 après une seconde mi-temps de grande qualité et grimpe à la deuxième place du classement, mais avec un match en retard. Une victoire qui envoie un message fort aux autres prétendants au titre et qui laisse présager une jolie fin de saison. “Depuis le début de saison, il y a une très belle entente entre les joueurs qui se voit à l’entraînement et aussi pendant les matchs. C’est une force pour nous. On est très contents de finir l’année à la deuxième place, mais rien n’est fini, il faut continuer à travailler”, détaillait Vatea Tehau à la fin du match palpitant. L’AS Tefana, de son côté, peut nourrir des regrets, tant la malchance et l'inefficacité offensive ont joué un rôle crucial dans sa défaite. “On a eu affaire à une très belle équipe de Vénus. On a fait un bon match mais ils ont été supérieurs. C’est dommage, on inscrit le premier but, on tient bien sur la première mi-temps, mais on a lâché un peu collectivement en deuxième. Après, on n’est pas assez efficace devant le but et en plus, on prend deux poteaux et une transversale, c’est comme ça, c’est le foot”, analysait froidement le capitaine de Tefana, Stéphane Faatiarau.



Dans les autres matchs de cette 10e journée, l’AS Pirae conforte sa place de leader en s’imposant 3-2 à Pueu. L’AS Central Sport est allée gagner sur les terres de l’AS Tamarii Punaruu 1 à 0. À l’extérieur, l’AS Dragon a atomisé l’AS Taiarapu FC 13 à 1 et l’AS Mira est resté maître à domicile face l’AS Manu Ura 8-0.









